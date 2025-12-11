Caroline Dall’Ava
Cache-cache forêt
L’Agrume

Un cartonato dai colori vivaci perfetto da portare in viaggio e adorato dai più piccoli. Caroline Dall’Ava è nata ad Auch, in Francia, nel 1982.

Editrice Il Castoro
Julia Chausson
Tout feu tout flamme
A pas de loups

Albo che raccoglie spiritose espressioni d’amore, abbinate a mestieri: “Je passerai l’éponge” (farò finta di niente), “Tu me rends chèvre” (mi fai impazzire), “Tu m’électrises” (“mi elettrizzi”). Julia Chausson è nata a Parigi nel 1977.

Harriet Howe
The street where Santa lives
Little Tiger

Quando un anziano si trasferisce in una via affollata, la piccola vicina lo scambia per Babbo Natale. Harriet Howe è un’autrice britannica. È nata a Londra e ora vive nel Suffolk.

Harriet Muncaster
The diary of Wiska Wildflower
Oxford Up

Quando Wiska entra in una scuola per creature magiche, Cleobelle e Primrose sembrano sue amiche, ma forse vogliono solo approfittare dei suoi talenti. Harriet Muncaster è nata in Arabia Saudita nel 1988 e vive in Inghilterra.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1644 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati