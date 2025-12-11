Un cartonato dai colori vivaci perfetto da portare in viaggio e adorato dai più piccoli. Caroline Dall’Ava è nata ad Auch, in Francia, nel 1982.
Albo che raccoglie spiritose espressioni d’amore, abbinate a mestieri: “Je passerai l’éponge” (farò finta di niente), “Tu me rends chèvre” (mi fai impazzire), “Tu m’électrises” (“mi elettrizzi”). Julia Chausson è nata a Parigi nel 1977.
Quando un anziano si trasferisce in una via affollata, la piccola vicina lo scambia per Babbo Natale. Harriet Howe è un’autrice britannica. È nata a Londra e ora vive nel Suffolk.
Quando Wiska entra in una scuola per creature magiche, Cleobelle e Primrose sembrano sue amiche, ma forse vogliono solo approfittare dei suoi talenti. Harriet Muncaster è nata in Arabia Saudita nel 1988 e vive in Inghilterra.
