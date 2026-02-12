Luzzi, docente di letteratura comparata al Bard college di New York, indica Dante come autore innovativo per la scelta del volgare e ricostruisce il lungo percorso della Divina commedia come classico della tradizione europea.
In questa guida brillante alla Commedia Dante emerge come un autore ancora vivo, urgente, sorprendentemente vicino al lettore contemporaneo. Shaw è una dantista di origini australiane, ricercatrice all’University College London.
Traduzione non convenzionale del Paradiso di Dante, piena di riferimenti alla cultura pop e contemporanea che può risultare stridente, ma è anche molto divertente. Bang è una poeta, traduttrice e docente statunitense.
Le lezioni psicologiche, sociali e teologiche del poeta e la sua influenza su altri autori. Gibson insegna inglese al Wheaton college in Illinois.
