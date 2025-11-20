Ci sono miniere
a nord di una grande città
dove i minatori
non vedono la luce
da almeno 25 anni.
Si dice che abbiano
occhi fosforescenti
come i pesci delle regioni abissali.
Si dice che nascano dalla terra
e si riproducano per bipartizione.
Si dice che abbiano polmoni modificati
e che non piangano mai
perché fa troppo male.
Ma sono uomini,
ancora uomini,
i minatori del Nord.
Micheliny Verunschk è una poeta e scrittrice brasiliana nata nel 1972. Ha pubblicato numerosi romanzi e libri di racconti, ottenendo importanti premi letterari nazionali. In Italia è stato tradotto il romanzo Resta solo il fuoco (66thand2nd 2024). Questo testo è tratto dalla raccolta Geografia íntima do deserto (“Geografia intima del deserto”, Círculo de poemas 2024). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati