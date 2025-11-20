Ci sono miniere

a nord di una grande città

dove i minatori

non vedono la luce

da almeno 25 anni.

Si dice che abbiano

occhi fosforescenti

come i pesci delle regioni abissali.

Si dice che nascano dalla terra

e si riproducano per bipartizione.

Si dice che abbiano polmoni modificati

e che non piangano mai

perché fa troppo male.

Ma sono uomini,

ancora uomini,

i minatori del Nord.