non bramo la gioia
bramo i giorni passati
non voglio tornare ad allora
ma ancora più in là
voglio avere il tempo di prepararmi per
quanto già vissuto
e soprattutto:
voglio fare di tutto
per star meglio un po’ prima
spedire la felicità indietro nel tempo
così che al ricordo
di quando ci incontrammo al buio del crocevia
e la notte non era poi fredda
e del corpo di lei
sempre contro il mio
ricorderò pure
che ero già felice
e che non è lei
e non era il peso del suo corpo contro il mio
a tenermi in vita
(a tenermi sempre in vita)
ricorderò
che ero già felice.
Nils-Øivind Haagensen è un poeta, giornalista ed editore norvegese nato nel 1971. È autore di oltre dieci raccolte poetiche e quattro romanzi. Questa poesia è tratta dalla raccolta Spredning (“Diffusione”, Forlaget Oktober 2014), dedicata alla madre morta di cancro. Traduzione dal norvegese di Dalila Brocchi.
