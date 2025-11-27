non bramo la gioia

bramo i giorni passati

non voglio tornare ad allora

ma ancora più in là

voglio avere il tempo di prepararmi per

quanto già vissuto

e soprattutto:

voglio fare di tutto

per star meglio un po’ prima

spedire la felicità indietro nel tempo

così che al ricordo

di quando ci incontrammo al buio del crocevia

e la notte non era poi fredda

e del corpo di lei

sempre contro il mio

ricorderò pure

che ero già felice

e che non è lei

e non era il peso del suo corpo contro il mio

a tenermi in vita

(a tenermi sempre in vita)

ricorderò

che ero già felice.