Abita nella casa di fronte, si dà da fare,

talvolta rasente i muri, talvolta al lavello, talvolta

raggiunge il frigo e si lascia illuminare mentre

sceglie una bibita, talvolta inginocchiato sul

davanzale mi fuma una sigaretta in faccia verso

il vialone costeggiato di ginchi, per lo più

rimane come silhouette nella scarsa luce che

secerne la sua tastiera, nel display vivacchia

l’essenziale, se non l’essenza, anche quando

in cielo il grande animale brontola e nel boschetto

lungo il sentiero piccoli animali frusciano, sempre

pronti ad aggredire donne a piedi, anche quando

risuona la grande musica della pioggia, le campane

a notte, sì, ogni giorno dovrebbe morire in pioggia.