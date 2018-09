Emiliano Mancuso, 1971-2018

Il 26 settembre è morto il videomaker e fotografo Emiliano Mancuso. Era nato a Roma, nel 1971. Collaborava con importanti testate nazionali e internazionali e dal 2009 era rappresentato dall’agenzia Contrasto. Dal 2011 coordinava e insegnava al Master in fotogiornalismo contemporaneo a Officine fotografiche Roma.

Nel 2018 è uscito il documentario Le cicale, che Mancuso aveva realizzato con il fotografo e videomaker Federico Romano. Il lavoro, prodotto da Giulia Tornari per Zona, racconta la vita e gli sforzi di uomini e donne di età diverse che, a Roma, lottano per sopravvivere alle ristrettezze economiche.

“Dare voce alle storie di questi uomini e donne non significa indugiare sul loro disagio o soffermarsi in modo passivo di fronte alle difficoltà, ma cercare di darne un’immagine positiva, almeno nella volontà di non lasciarsi andare. Le nostre cicale sono molto formiche”, spiegavano Mancuso e Romano.

Qui il video dedicato alla storia di Marco, che i due videomaker avevano realizzato per la campagna di raccolta fondi destinata alla produzione del documentario.