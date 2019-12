In Venezuela la moneta è senza valore e aumentano i cercatori di oro virtuale

Corruzione, incompetenza e sanzioni hanno devastato il settore petrolifero del Venezuela, la principale fonte di valuta pesante del paese. Ma la crisi economica venezuelana ha incoraggiato la crescita di un altro settore: la “produzione” di oro virtuale, detta gold farming, nei mondi artificiali creati dai videogiochi. Moltissimi venezuelani trascorrono ore e ore in rete con videogiochi di ruolo multiplayer (mmorpgs) per estrarre monete d’oro (la valuta del gioco RuneScape) o di cristallo (quella del gioco Tibia), che poi rivendono in cambio di denaro vero, con l’intermediazione di siti web, ad altri giocatori, i quali le spendono per acquistare beni virtuali come armi, armature o pozioni magiche.

I venezuelani che giocano a RuneScape possono guadagnare tra cinquecentomila e due milioni di monete d’oro all’ora sterminando dragoni e producendo rune su ampia scala. Agli attuali tassi di cambio un milione di monete vale circa cinquanta centesimi di dollaro. Un gold farmer (un produttored’oro virtuale) può guadagnare quaranta dollari al mese, una bella somma per un paese dove lo stipendio minimo è di 7,50 dollari al mese. Alcuni di loro scambiano le monete con i bitcoin i quali, pur essendo più volatili della maggior parte delle valute convenzionali, sono più stabili del bolívar venezuelano (l’estrazione di oro vero, in parte illegale, è un’altra fonte di reddito per i venezuelani disperati).

Quello del real world trading (lo scambio di qualcosa che appartiene al mondo reale, di solito veri soldi, per ottenere punteggi o servizi del videogioco) non è un fenomeno nuovo, anzi risale alla fine degli anni novanta quando prese piede nelle sale giochi piene di fumo della Corea del Sud. In Cina, a metà degli anni duemila, circa cinquantamila “produttori d’oro” raccoglievano oro virtuale 24 ore al giorno, e guadagnavano collettivamente centinaia di milioni di dollari non tassati.

Pericolo d’inflazione

Gli sviluppatori dei giochi si sono opposti. Secondo loro, i gold farmer non stanno davvero giocando, alcuni s’intrufolano nei profili delle altre persone e rubano il loro oro virtuale. L’eccessivo gold farming può generare un’inflazione interna al gioco, anche se inferiore a quella vera del 200.000 per cento che il Fondo monetario internazionale prevede per il Venezuela quest’anno. Anche alcuni provider di giochi online gratuiti forniscono oro virtuale, e non gradiscono la concorrenza di produttori sprovvisti di licenza.

Dopo aver raggiunto l’apice della popolarità negli anni duemila, la produzione d’oro virtuale è diminuita e i mmoprgs sono diventati meno popolari. Gli sviluppatori di giochi hanno rafforzato le loro équipe d’avvocati. EBay, la piattaforma sulla quale i giocatori mettevano all’asta beni virtuali, ha proibito il gold farming, e lo stesso ha fatto la Corea del Sud. Di recente, tuttavia, i mmorpgs hanno avuto un ritorno di fiamma, e i gold farmer del Venezuela colpito dalla crisi sono stati veloci ad approfittarne. La loro assiduità irrita gli altri giocatori, perché ha svalutato il potere d’acquisto delle monete d’oro virtuale su Grand Exchange, il mercato di RuneScape dove i giocatori possono comprare beni virtuali come carbone, legname d’acero, scimitarre e tuniche di drago verde (che possono essere trasformate in armature).