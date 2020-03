Superati i diecimila casi di coronavirus in Italia

Borrelli ha sottolineato che insieme alle regioni la protezione civile continua l’acquisizione di dispositivi medici, come ventilatori polmonari per le terapie intensive e subintensive e le mascherine: di queste, ne sono già state distribuite alle strutture 300mila e domani ne saranno consegnate un altro milione. Inoltre, continua il trasferimento di malati in regioni dove sono disponibili posti in terapia intensiva.

Brusaferro ha annunciato la creazione di due ulteriori strumenti d’informazione sul sito dell’Iss. Uno è un’infografica quotidiana, mentre l’altro è un grafico su base bisettimanale (martedì e venerdì) con i dati relativi al giorno precedente per mostrare l’andamento dell’epidemia.

Per valutare l’efficacia delle misure appena entrate in vigore bisognerà attendere almeno i tempi dell’incubazione, che vanno dai 4 ai 14 giorni.