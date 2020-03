Alfredo Visioli è morto per il nuovo coronavirus a 83 anni. La sua lunga vita si è conclusa con una breve cerimonia in un cimitero vicino a Cremona, la sua città natale. “Lo hanno seppellito così, senza un funerale, senza i suoi cari, solo con la benedizione di un prete”, racconta la nipote Marta Manfredi, che non ha potuto partecipare alla cerimonia. Come gran parte della famiglia di Visioli e del resto d’Italia, Marta deve restare chiusa in casa. “Quando tutto questo sarà finito organizzeremo un vero funerale”, promette.

In tutte le aree colpite dall’epidemia, senza distinzioni di cultura o religione, i riti per rendere omaggio ai defunti e per offrire sollievo alle persone che gli erano vicine sono stati ridotti all’essenziale o addirittura vietati per paura che si diffonda il contagio.

Il virus, oltre ad aver già causato diecimila vittime in tutto il mondo, sta cambiando molti aspetti della morte, da come vengono trattati i cadaveri a come vengono gestiti i bisogni spirituali ed emotivi di chi gli sopravvive.

In Irlanda le autorità sanitarie consigliano agli addetti alle onoranze funebri di mettere delle mascherine sul volto dei cadaveri per eliminare anche il minimo rischio di contagio. In Italia un’agenzia di pompe funebri crea dei collegamenti video per permettere ai familiari in quarantena di assistere alla benedizione dei defunti. In Corea del Sud la paura del virus ha colpito duramente il settore.

Un dolore ancora più grande

Nelle città più colpite dal virus, come Bergamo, non c’è più tempo per i funerali. Gli obitori sono pieni e i forni crematori lavorano senza sosta, spiega Giacomo Angeloni, l’assessore responsabile dei servizi cimiteriali.

Bergamo ha circa 120mila abitanti e secondo Angeloni il numero di decessi è attualmente cinque o sei volte superiore alla norma. Il 18 marzo cinquanta soldati e quindici mezzi pesanti dell’esercito sono stati mandati in città per prelevare le salme da cremare e trasportarle in altre province italiane meno colpite dall’epidemia.

Il divieto di riunirsi ha cancellato alcuni dei rituali che ci servono a elaborare il lutto, osserva Andy Langford, capo di Cruse bereavement care, un’associazione britannica che fornisce assistenza gratuita e servizi di ascolto per le persone in lutto. “I funerali permettono a una comunità di riunirsi, di esprimere delle emozioni, di ricordare una persona scomparsa e dirle ufficialmente addio. Quando una persona sente di non avere più il controllo su come affrontare un lutto e sul modo in cui trascorrere gli ultimi momenti vicino a una persona cara, il dolore diventa ancora più grande”.

Anche in Iran, un altro paese duramente colpito dall’epidemia, gli ospedali e le agenzie funebri devono gestire un grande numero di salme. Le vittime sono già più di 1.400. Un responsabile del cimitero Behesht-e Zahra, a Teheran, riferisce che le autorità hanno assunto nuovi operai per scavare le fosse: “Lavoriamo giorno e notte. Non ho mai assistito a una situazione così triste. Non si fanno più funerali”.