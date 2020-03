Alcuni mesi fa, leggendo la prima puntata di questa rubrica, un papà si è ricordato di un libro che leggeva da bambino. Si intitola The great international paper airplane book (Il grande libro internazionale degli aeroplanini di carta) ed è stato pubblicato nel 1967 negli Stati Uniti. Il libro raccoglie i migliori modelli che hanno partecipa-

to al primo concorso internazionale di aeroplanini di carta, lanciato un anno prima dalla rivista Scientific American, una delle più antiche riviste statunitensi di divulgazione scientifica. Tra i tanti aeroplanini presenti nel libro ci ha consigliato il numero 14, un modello acrobatico. Ecco le istruzioni per costruirlo.