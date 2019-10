Prima di tutto grazie per i suggerimenti che ci avete mandato per posta e per email. Sono finiti in un documento segretissimo conservato nei nostri computer, pronti per essere letti e trasformati in consigli da seguire alla lettera. La buona notizia è che alcuni li abbiamo messi in pratica da subito: i numerosi appassionati di arrampicata saranno felici di trovare in questo numero un articolo che parla del loro sport preferito.

Ci avete anche segnalato che vi piacerebbe scrivere brevi recensioni di musica e libri. Fatevi sotto! Una lettrice ci ha già mandato una piccola playlist con le sue cinque canzoni preferite di pop coreano. Abbiamo scoperto che vi piacciono i libri (ogni anno ne leggete da uno a moltissimi), gli animali (alpaca e tucano, per citarne due) e che volete leggere altre notizie sul pianeta.

Per questo l’articolo più lungo di tutto il giornale, che da oggi in poi possiamo chiamare “l’articolo di copertina”, è sugli studenti che in tutto il mondo manifestano per il rispetto dell’ambiente. L’articolo spiega qual è il gas responsabile della crisi climatica e dà suggerimenti pratici su come organizzare una festa di compleanno senza inquinare (addio posate di plastica). L’autrice della copertina è l’illustratrice Alëna Skarina, che ha disegnato un corteo di piante, bambini e dinosauri.

In questo numero andremo anche a Hong Kong, per capire cosa sta succedendo nel piccolo territorio cinese, e poi a Rio de Janeiro, in una palestra di boxe. Andremo a curiosare nelle vecchie carrozze dell’Orient Express e in un tunnel della Germania, in cerca di mammiferi che non hanno paura del buio. E ci spingeremo fin nello spazio, a bordo di una navicella spaziale che saltella come una locusta!

Ma non perdiamo altro tempo, è ora di andare a cercare i pipistrelli.