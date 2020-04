Sul numero 5 di Internazionale Kids abbiamo pubblicato le istruzioni per costruire in casa una maschera da lupo, ma la base può essere usata per creare molti altri animali, cambiando la forma del muso e delle orecchie.

È un’attività pensata e disegnata dall’illustratrice Catherine Staebler e pubblicata su Biscoto, un mensile francese di giochi e fumetti. “Biscoto” è la parola francese con cui le bambine e i bambini francesi chiamano i muscoli.