Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 5 di Internazionale Kids, in vendita in edicola o in abbonamento.

Spaghetti con le vongole, polpette, pasta al pomodoro, stelline in brodo, pizza, lasagne: nella casella di posta elettronica di Internazionale Kids continuano ad arrivare a ritmo serrato suggerimenti di cose buonissime da mangiare. Nel questionario del numero scorso vi avevamo chiesto di segnalarci i piatti che vi piacciono di più e quelli che vi piacciono meno (incredibile: i poveri broccoli vincono il premio come piatto più detestato dell’anno, insieme alle lumache). Finora, però, nessuno di voi ha messo tra i suoi piatti preferiti lo strano hamburger prodotto da un’azienda americana: questo hamburger ha il sapore della carne, il profumo della carne, la consistenza della carne, ma è fatto di… broccoli? No, ma quasi: è un hamburger vegetale. “Somiglia a tal punto agli hamburger originali che potreste non accorgervi della differenza”, scrive la giornalista Chelsea Leu a pagina 34. Perché mai dovremmo mangiare un hamburger che sa di carne ma è fatto di piante?, vi chiederete. La risposta ha a che fare con la salvaguardia del pianeta. Lo stesso motivo per cui un famoso chef, che vive nel nord della Francia, ha deciso di non usare più il cioccolato in nessuno dei suoi tre ristoranti. E neanche il caffè, che ha sostituito con… i broccoli? Quasi: con la cicoria. Ma secondo lui rinunciare ad alcuni ingredienti non è un limite. Anzi, è uno stimolo a inventare sempre piatti nuovi.

Internazionale Kids è un mensile solo per bambine e bambini. Pubblica il meglio dei giornali di tutto il mondo per lettori dai 7 ai 13 anni. In questo numero: piatti per tutti i gusti, hamburger fatti di piante, montagne russe, Iran e Stati Uniti non vanno d’accordo, l’ospedale dei koala, consigli per salvare il pianeta e molto altro. Con un fumetto originale di Susanna Mattiangeli e Mariachiara Di Giorgio, le foto di Todd Antony, i disegni di Cristina Portolano e di Anna Keen. La copertina è di Justine Wong.