Lo scorso fine settimana i due principali campionati di calcio tedesco sono tornati in attività. Il Borussia Dortmund ha affrontato lo Schalke, suo rivale nella regione della Ruhr, senza uno dei suoi principali punti di forza: la gelbe Wand, il muro giallo. Solitamente la squadra in trasferta a Dortmund deve fare i conti con questo blocco assordante di 25mila tifosi, ammassati in una delle più capienti curve d’Europa. Ma stavolta il suono più rumoroso erano gli squilli del fischietto dell’arbitro e le urla di giocatori e allenatori. Gli spettatori erano stati esclusi per contenere la diffusione del covid-19. Come molte competizioni sportive professionistiche, la Bundesliga si è fermata per mesi. I dirigenti delle altre leghe sportive in giro per il mondo hanno gli occhi puntati sul campionato tedesco, per capire se anche loro saranno in grado di ripartire a porte chiuse.

Se sarà così, gli spettatori da casa noteranno una grande differenza. È vero che non tutti gli sport hanno bisogno di folle rumorose per avere un’atmosfera elettrizzante (pensate a golf o al biliardo). Ma è difficile immaginare una partita di tennis a Wimbledon senza un arbitro che chiede al pubblico di stare in silenzio. O una partita di cricket allo stadio Wankhede di Mumbai senza il boato che segue un colpo da sei punti. In Asia orientale, dove il lockdown è stato alleggerito prima che nei paesi occidentali e si sono già svolte partite a porte chiuse, gli organizzatori stanno facendo esperimenti per sostituire i tifosi. Il campionato di calcio sudcoreano ha trasmesso dagli altoparlanti il rumore preregistrato dei tifosi. La lega di baseball di Taiwan ha permesso alle persone di pagare per avere i loro volti stampati su sagome di cartone che poi vengono sistemate sugli spalti. Il Borussia Mönchengladbach, un’altra squadra della Bundesliga, sta facendo lo stesso, devolvendo i soldi ricavati in beneficienza. Nel Regno Unito Sky Sport sta pensando d’inserire dei tifosi generati al computer (una tecnica simile a quella pionieristicamente utilizzata nel film Il gladiatore).

Anche senza spettatori presenti fisicamente, organizzare eventi sportivi professionistici durante una pandemia resta un’attività rischiosa. I giocatori delle 36 squadre delle due divisioni della Bundesliga verranno sottoposti a test per il nuovo coronavirus più volte a settimana. Gli allenamenti sono stati limitati a gruppi di cinque persone. Altri sport stanno valutando precauzioni più estreme. I giocatori di cricket inglesi dovranno affrontare settimane di quarantena prima, durante e dopo i test match (le partite più importanti di questo sport) previsti quest’estate contro Pakistan e Indie occidentali. Ma gli eventi senza pubblico radunano comunque molte persone potenzialmente contagiose. Un incontro professionistico di rugby a 15 richiede almeno 174 persone tra giocatori, addetti a portare l’acqua e operatori per le riprese televisive.

I piccoli soffriranno di più

Gli eventi a porte chiuse saranno sostenibili dal punto di vista commerciale? La maggior parte degli sport più popolari si basa su tre fonti di reddito: la vendita di biglietti e di prodotti il giorno della partita, i diritti per trasmettere gli eventi in tv e su internet e le sponsorizzazioni. Con gli spalti vuoti scomparirebbe la prima fonte, visto che nessun tifoso comprerebbe biglietti d’ingresso, merchandising, pinte di birra o panini. Per i principali campionati questa perdita sarà gestibile. Nella stagione 2017-2018 le squadre della Premier League inglese (il campionato di calcio più ricco del mondo) hanno ottenuto solo il 14 per cento dei ricavi dalle vendite effettuate i giorni della partita. Ma i campionati più piccoli, che non hanno molto pubblico televisivo, avranno grosse difficoltà. Nel campionato scozzese, per esempio, il 45 per cento dei ricavi delle squadre arrivavano dalle vendite nei giorni della partita.

È più difficile capire cosa succederà con i diritti televisivi. Non sapendo quando, e in quale forma, gli eventi sportivi riprenderanno, le aziende che tramettono gli eventi stanno prendendo tempo prima di mettere mano al portafogli. Tre di queste – Sky, Dazn e Img – hanno già bloccato 220 milioni di euro destinati alla serie A italiana. La Premier League dovrebbe perdere 910 milioni di euro di diritti televisivi se la stagione non riprenderà, e quasi 350 milioni se dovesse ricominciare, perché le aziende che trasmettono gli eventi avranno perso le loro fasce orarie preferite. Gli eventi che verranno comunque organizzati potrebbero non essere all’altezza delle aspettative delle aziende che hanno comprato i diritti di trasmissione. Stefan Kürten, direttore di Eurovision Sport, la sezione sportiva della European Broadcasting Union, ha deciso che sarà la partecipazione degli atleti più famosi a determinare il valore degli eventi che verranno riorganizzati. Di recente hanno chiesto a Nick Kyrgios, stella del tennis australiano, se avrebbe giocato in un torneo del grande slam senza tifosi, e lui ha risposto: “No, al 100 per cento”.

Nonostante queste preoccupazione, i detentori dei diritti tv si sono gettati sui pochi eventi al mondo che hanno continuato a svolgersi regolarmente. Il baseball taiwanese viene trasmesso su internet con la telecronaca in inglese per gli statunitensi che hanno fame di questo sport. La prima partita del campionato di calcio sudcoreano è stata trasmessa dal vivo dalla Bbc nel Regno Unito. Ma questo nuovo interesse avrà vita troppo breve per permettere a molti campionati più piccoli di trovare un pubblico alternativo.