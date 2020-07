Benedetta Allegranzi, a capo del team tecnico dell’Oms per la prevenzione e il controllo delle infezioni, ha spiegato che “la possibilità della trasmissione aerea, soprattutto in condizioni molto specifiche, come i contesti affollati, chiusi e scarsamente ventilati, non può essere esclusa”. Tuttavia, ha aggiunto, “bisogna ancora raccogliere e interpretare le prove, e siamo impegnati su questo”.

L’Organizzazione mondiale della sanità il 7 luglio ha riconosciuto che ci sono nuove prove della possibile trasmissione aerea del nuovo coronavirus, come era stato suggerito da un gruppo di scienziati, che in una lettera pubblicata il 6 luglio aveva chiesto all’agenzia delle Nazioni Unite di aggiornare le sue linee guida su come il virus si trasmette tra le persone. “Stiamo parlando della possibilità della trasmissione aerea e per aerosol come uno dei modi con cui si trasmette il covid-19”, ha detto durante una conferenza stampa Maria Van Kerkhove, direttrice del team tecnico sulla pandemia all’Oms.

In precedenza l’Oms aveva sostenuto che il virus che provoca il covid-19 si trasmette principalmente attraverso goccioline che, espulse dal naso o dalla bocca delle persone infette con tosse e starnuti, poi cadono rapidamente a terra. Ma le nuove prove scientifiche sembrano dimostrare invece che anche le particelle più piccole del virus rimaste sospese nell’aria per ore in ambienti al chiuso possano contagiare le persone che le inalano.

Non è chiaro quanto spesso il virus si trasmetta attraverso queste piccole goccioline nebulizzate, o aerosol, ha spiegato al New York Times Linsey Marr, esperta di aerosol alla Virginia Tech. Ma secondo gli esperti che hanno scritto la lettera all’Oms, l’aerosol si rilascia anche quando una persona senza sintomi respira, parla o canta. Questo significa che per ridurre al minimo le possibilità di contagio bisogna stare il meno possibile al chiuso con altre persone, mentre le strutture sanitarie, le scuole e i luoghi di lavoro dovrebbero dotarsi di nuovi filtri per l’aria più potenti e di luci ultraviolette che possano uccidere i virus trasportati per via aerea. “Dato che gli aerosol sono più piccoli, contengono molto meno virus rispetto alle goccioline più grandi. Ma siccome sono più leggeri possono rimanere sospesi nell’aria per ore, soprattutto in mancanza d’aria fresca”, spiega il New York Times. “In un luogo chiuso e affollato, una sola persona infetta può rilasciare abbastanza virus nebulizzato da contagiare molte persone”.