Sabato 21 novembre, alle 17, si svolgerà il secondo appuntamento del 2020 di Internazionale a Ferrara, che a causa delle restrizioni dovute alla pandemia sarà online e si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook di Internazionale.

L’incontro sarà dedicato alla lotta contro la pandemia di covid-19.

Parteciperanno Bruce Aylward dell’Oms, il medico epidemiologo Donato Greco, il direttore dell’Agenzia del farmaco italiana Nicola Magrini e Nathalie Ernoult di Medici senza frontiere, moderati da Annalisa Camilli di Internazionale. Si parlerà di come per contenere le conseguenze dell’epidemia di covid-19 sulle persone e sulla società è essenziale sviluppare trattamenti efficaci, strumenti diagnostici e un vaccino. E di come è altrettanto fondamentale che questi siano resi disponibili a tutti i paesi del mondo, inclusi i più poveri. Perché l’accesso universale alle cure e al vaccino non è solo una questione di giustizia ma anche di salute pubblica, per scongiurare la possibilità di nuove ondate epidemiche ai quattro angoli del pianeta.