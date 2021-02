La città di Beppu, sull’isola di Kyūshū, la più meridionale delle grandi isole giapponesi, è una località molto frequentata per le sue fonti termali. Ogni venerdì una folla di donne e uomini musulmani si riunisce in una moschea, in un modesto edificio di quattro piani. Molti sono giovani che frequentano la Ritsumeikan Asia Pacific university (Apu), vicino a Beppu, e lavorano part-time negli alberghi della zona. Altri invece sono arrivati per lavorare nei cantieri navali e sulle imbarcazioni da pesca, impieghi per cui la manodopera locale, sempre più anziana e meno numerosa, non basta più.

Negli ultimi anni, in seguito agli sforzi del governo per attirare lavoratori e studenti dall’estero, le fila dei credenti si sono infoltite. Secondo i dati riportati da Tanada Hirofumi dell’università Waseda, la popolazione musulmana è più che raddoppiata nello scorso decennio, passando dai 110mila credenti nel 2010 ai 230mila della fine del 2019 (la cifra comprende i circa 50mila giapponesi convertitisi all’islam). Il paese ha più di centodieci moschee. Come osserva Muhammad Tahir Abbas Khan, professore all’Apu e presidente della Beppu muslim association (Bma), è un cambiamento positivo. Nel 2001, quando lui appena laureato arrivò dal Pakistan, c’erano solo 24 moschee in tutto il Giappone e nessuna nel Kyūshū.

Anche se i musulmani posso pregare, hanno ancora molti problemi per trovare un posto degno per la sepoltura. In Giappone circa il 99 per cento dei defunti viene cremato, ma questa pratica non è ammessa dall’islam. Il governo centrale non ha previsto misure per andare incontro alle esigenze degli stranieri con usanze diverse da quelle giapponesi, in parte perché i lavoratori stranieri sono considerati “gente di passaggio” e non migranti. Nella maggioranza delle prefetture giapponesi, compresa quella di Ōita, dove si trova Beppu, non ci sono cimiteri musulmani.

L’aiuto di un monaco

Da anni la Bma è impegnata nella battaglia per costruire un cimitero musulmano a Hiji, un conglomerato di piccoli centri abitati sparsi sulle colline che sovrastano Beppu, ma l’opposizione degli abitanti ha fatto arenare il progetto. “Se morissi oggi, non so dove sarei sepolto”, dice preoccupato Muhammad Tahir Abbas Khan.

Le polemiche per la costruzione del cimitero hanno innescato un dibattito più ampio sul ruolo degli stranieri nella società. Alcuni giapponesi hanno accettato gli stranieri e i loro costumi diversi. “Dal momento che sono diventati giapponesi, dovremmo interessarci di loro e della loro cultura”, sostiene Yumiko Kawabe, esponente dell’amministrazione comunale favorevole al cimitero. “Anche una piccola città può essere cosmopolita e speciale”, aggiunge. Ma altre persone non sono d’accordo: “Se prendessero la cittadinanza giapponese, dovrebbero adeguarsi ai costumi locali e cremare i defunti”, afferma Kiyotaka Eto, un componente del consiglio comunale che ha lanciato la petizione contro il cimitero.