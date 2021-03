Birmania

Il 28 febbraio, secondo un bilancio fornito dalle Nazioni Unite, almeno 18 persone sono morte nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di stato del 1 febbraio. Lo stesso giorno centinaia di persone sono state arrestate. Il 1 marzo l’ex premier di fatto Aung San Suu Kyi, arrestata il giorno del golpe, è comparsa in un’udienza in videoconferenza.

Cina

Il 28 febbraio 47 attivisti per la democrazia a Hong Kong – 39 uomini e otto donne – sono stati incriminati per “sovversione” in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino l’anno scorso. Gli attivisti sono accusati di essere coinvolti nell’organizzazione delle primarie dell’opposizione nel luglio del 2020. Il 1 marzo centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione di protesta davanti al tribunale.

Stati Uniti

Nel corso della conferenza dei conservatori che si è svolta a Orlando il 28 febbraio, l’ex presidente Donald Trump ha escluso di voler fondare un nuovo partito, che spaccherebbe l’elettorato repubblicano, e ha lasciato intendere che potrebbe candidarsi alle presidenziali del 2024. “Siamo impegnati in una lotta per la sopravvivenza dell’America come la conosciamo”, ha affermato.

Ciad

Il 28 febbraio due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a N’Djamena durante un tentativo di arrestare l’oppositore Yaya Dillo, che due giorni prima aveva presentato la sua candidatura alle elezioni presidenziali dell’11 aprile contro l’attuale presidente Idriss Déby, al potere dal 1990. Dillo è accusato di aver diffamato e insultato Hinda Déby, moglie del presidente. Leader ribelle fino al 2007, Dillo aveva poi raggiunto un accordo con Déby ed era diventato suo consigliere.

El Salvador

Il 28 febbraio, dopo una campagna elettorale caratterizzata dalle violenze, si sono svolte nel paese le elezioni legislative. Il presidente Nayib Bukele, accusato dall’opposizione di avere tendenze autoritarie, punta a consolidare il suo potere. Secondo i sondaggi, il suo partito Nuevas ideas potrebbe ottenere la maggioranza assoluta in parlamento, sconfiggendo i partiti che negli ultimi decenni hanno dominato la vita politica nel paese: l’Alleanza repubblicana nazionalista (Arena, destra) e il Fronte Farabunto Martí di liberazione nazionale (Fmln, sinistra).

Russia

L’oppositore Aleksey Navalnyj è stato trasferito il 28 febbraio in una colonia penitenziaria duecento chilometri a est di Mosca, dove sconterà la sua condanna a due anni e mezzo di prigione. Secondo le agenzie Tass e Ria Novosti, è stato internato nella colonia numero due a Pokrov, nella regione di Vladimir.