Israele

Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative del 23 marzo, le quarte in meno di due anni, il partito Likud (destra) del primo ministro Benjamin Netanyahu ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti e 30 seggi. Netanyahu, sotto processo per corruzione, non dovrebbe però raggiungere con i suoi alleati i 61 seggi necessari per formare un governo di coalizione. Potrebbe essere decisivo il ruolo dell’alleanza di destra Yamina, guidata da Naftali Bennett, che non ha ancora chiarito le sue intenzioni. Il partito centrista Yesh Atid, guidato da Yair Lapid, è per ora al secondo posto, con 17 seggi.

Bangladesh

Il 23 marzo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha annunciato che almeno 15 rohingya sono morti la sera di lunedì nell’incendio divampato in un grande campo a Cox’s Bazar, nel sud del paese. Altre quattrocento persone risultano disperse. Più di un milione di musulmani rohingya vivono nei campi per rifugiati in Bangladesh dopo essere fuggiti dalle persecuzioni in Birmania.

Birmania

Il 24 marzo la giunta militare ha scarcerato 628 persone arrestate a Rangoon dopo il colpo di stato del 1 febbraio, ma più di duemila persone restano in prigione. Almeno 275 civili sono morti finora nella repressione delle manifestazioni di protesta. Il 23 marzo sarebbe rimasta uccisa anche una bambina di sette anni, raggiunta da un colpo di arma da fuoco allo stomaco mentre si trovava nella sua casa a Mandalay.

Corea del Nord

Il ministero della difesa sudcoreano e fonti dell’esercito statunitense hanno affermato il 23 marzo che nei giorni scorsi il regime nordcoreano ha lanciato due missili da crociera a corto raggio nel mar Giallo. I missili non erano balistici e il lancio non ha quindi violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. All’inizio di marzo Pyongyang aveva contestato le esercitazioni militari congiunte condotte nella regione da Washington e Seoul.

Stati Uniti

Il 23 marzo il presidente Joe Biden ha chiesto al congresso di agire per limitare la circolazione delle armi da fuoco nel paese, dopo la morte di dieci persone nell’assalto a un supermercato a Boulder. In particolare, Biden si è detto favorevole a un divieto dei fucili d’assalto. Intanto, l’autore dell’attacco, Ahmad Alissa, 21 anni, è stato incriminato.

Repubblica del Congo

Il 23 marzo la commissione elettorale ha annunciato che Denis Sassou Nguesso, al potere dal 1997, è stato rieletto nel primo turno delle elezioni presidenziali che si è svolto il 21 marzo. Sassou Nguesso ha ottenuto l’88,57 per cento dei voti, contro il 7,84 per cento del suo principale rivale, Guy-Brice Parfait Kolélas, che è morto di covid-19 il giorno del voto.