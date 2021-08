Qui “recuperiamo gli animali acquistati durante il lockdown”, osserva un po’ malinconica Carole Retrou, che gestisce il rifugio Chamarande (nella regione francese dell’Essonne), parte della Società francese per la protezione degli animali (Spa). Il rifugio è ormai pienissimo e la responsabile ha spiegato all’Afp che già a maggio del 2021 avevano ricevuto il 23 per cento di animali in più rispetto al 2019, che era già stato un anno record, e tra loro i gatti sono aumentati del 48 per cento.

Diciassette persone, tra cui due veterinari, si occupano di 200 animali, per lo più cani e gatti: i cani dormono in due per gabbia e le gabbie sono dentro aree recintate dove possono uscire, ma il centro è ormai pieno, osserva Retrou, e per il momento non può accoglierne altri. Con un nota di disappunto la responsabile osserva che negli ultimi due anni le persone hanno comprato animali da compagnia per avere qualcosa da fare, ma ora che riprendono le vacanze, tocca al rifugio occuparsi di quelli abbandonati. Nel parlamento francese è ferma dall’inizio del 2021 una legge che dovrebbe vietare le vendite di animali online, aiutando così le adozioni dai rifugi, e quelle dagli allevatori.

Il 31 luglio 2021 dal canile comunale dovevano arrivare otto giovani animali altrimenti destinati all’eutanasia, e i rifugi della Spa si sono aiutati a vicenda per sistemarli in famiglie adottive che l’associazione seleziona accuratamente. I cuccioli trovano più facilmente una sistemazione. Gli adulti, che appena arrivano passano la visita veterinaria per possibili malattie e per eventuali cure, sono meno ricercati. Del resto, in tutta la Francia tra il 1 maggio e il 23 luglio sono stati raccolti dalla Spa 11.335 animali abbandonati, oltre il 7 per cento in più rispetto allo stesso periodo nel 2019, e come in altri paesi il 60 per cento degli abbandoni è avvenuto in autostrada.