A una velocità orbitale un frammento di rifiuti spaziali grande come una pallina da tennis contiene abbastanza energia da distruggere un satellite. È quindi sensato monitorare i rifiuti orbitanti, soprattutto per far cambiare rotta ai veicoli spaziali e tenerli lontani dai pericoli. Quanto sia difficile è apparso evidente il 23 aprile, mentre la capsula spaziale di SpaceX stava accelerando verso la Stazione spaziale internazionale. L’equipaggio si stava preparando per andare a dormire, quando la base di controllo a terra ha improvvisamente annunciato che avevano solo venti minuti per completare una procedura di sicurezza prima di un potenziale impatto. Poi l’oggetto, probabilmente un pezzo di un veicolo spaziale ormai in disuso, è passato lontano da loro senza provocare danni.

Oggi la spazzatura dello spazio è mappata soprattutto dai radar. Ma dei 34mila oggetti orbitanti di un diametro di dieci centimetri o più che si stima esistano, solo circa 29mila sono monitorati con ragionevole precisione. I pezzi più piccoli sono più numerosi e difficili da seguire. Quelli larghi tra uno e dieci centimetri sono più di novecentomila; quelli di almeno un millimetro sono forse 128 milioni.

Anche i piccoli frammenti di detriti possono creare danni. A maggio l’Agenzia spaziale canadese ha dichiarato che un pezzo di rifiuti non monitorato aveva provocato un buco di cinque millimetri sul Canadarm2, un arto robotico collegato alla stazione spaziale internazionale.

Affollamento in orbita

A mano a mano che gli oggetti in orbita si moltiplicano, il pericolo cresce. Ogni anno, decine di pezzi di detriti spaziali di grandi dimensioni vengono generate da collisioni, esplosione di carburante per razzi, rottura di serbatoi pressurizzati o di vecchie batterie. La radiazione solare stacca pezzi di vernice e metallo. E il numero di lanci spaziali è in aumento. Secondo BryceTech, un’azienda di consulenza in Virginia, alla fine del 2001 c’erano 771 satelliti attivi in orbita intorno alla Terra. Dieci anni dopo il numero era cresciuto a 965. Da allora è quasi quintuplicato – sono circa 4.500 – e questa cifra non include i satelliti defunti. I satelliti piccoli ed economici, inoltre, sono un settore in piena espansione. Maciej Konacki, un astronomo dell’Accademia delle scienze polacca di Varsavia, che ha studiato la questione per l’Unione europea, calcola che entro la fine del decennio ci potrebbero essere centomila satelliti attivi in orbita.

Un segno di quest’affollamento arriva dalle previsioni di potenziali impatti quasi raddoppiate negli ultimi anni, secondo Space Data, un’associazione di categoria con sede nell’isola di Man che calcola i rischi di collisione per i suoi membri. Ma ci sono alcune buone notizie. In parte l’aumento del numero d’impatti previsti è dovuto a proiezioni più precise. Con la crescita della qualità e della quantità di informazioni oggi si possono prevedere molte potenziali collisioni che in passato sarebbero passate inosservate.