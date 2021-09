Giovedì 30 settembre il festival di Internazionale a Ferrara avrà un’anteprima al teatro Comunale con un concerto, organizzato da Ferrara sotto le stelle, del duo Colapesce Dimartino, autori di Musica leggerissima.

“Questa canzone l’abbiamo composta nel luglio del 2020, in un periodo non facile della nostra vita”, raccontavano in un’intervista poco dopo il successo a Sanremo. “Poi quando ci hanno chiamato per fare il festival abbiamo pensato che era il brano giusto da portare. Ha un qualcosa di universale che è venuto fuori da subito, anche se non pensavamo che avrebbe fatto questo botto. Il ‘buco nero’ che descriviamo nel brano, evidentemente, non era solo un nostro problema. Ovviamente siamo molto contenti del successo della canzone. Ma abbiamo anche delle paure. Temiamo che tutta la nostra carriera venga improvvisamente risucchiata dentro un jingle, che tra dieci anni una cassiera al supermercato ci guardi in faccia e dica: ‘Siete voi?’, mentre rifà le mosse del balletto”.

Oltre alla hit sanremese e al successo estivo Toy boy, realizzato insieme a Ornella Vanoni, eseguiranno altri brani contenuti nel loro ultimo album I mortali e alcuni classici del loro repertorio solista.

