“Quando nel maggio 1978 fu approvata la legge che ha depenalizzato l’aborto in Italia, un gruppo di lavoratrici del policlinico Umberto I di Roma occupò un reparto dell’ospedale per permettere che quella legge fosse applicata”. Lo racconta Graziella Bastelli, attivista e femminista, rappresentante della Rete nazionale dei consultori e delle consultorie, impegnata negli anni settanta nella battaglia per la legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza (ivg) in Italia e ancora oggi in prima linea contro i tentativi di depotenziare la legge 194 del 1978 che permette di ricorrere all’ivg entro i primi tre mesi di gravidanza. Bastelli crede che il tentativo di fare entrare movimenti provita e gli antiabortisti nei consultori attraverso un emendamento alla legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sia solo l’ultimo capitolo di una lunga serie per impedire alle donne di autodeterminarsi e di scegliere liberamente sul loro corpo e sul loro futuro.

“Già negli anni settanta gridavamo ‘Molto più della 194’ e ora non siamo disposte a fare nessun passo indietro”, afferma Bastelli, che partecipò all’occupazione del reparto di ostetricia del policlinico romano per applicare la legge. “La legge era in vigore, ma passavano i mesi e non era messa in pratica”, ricorda l’attivista, che ha lavorato al policlinico di Roma per più di quarant’anni.

Bastelli tiene il megafono in mano e scandisce tutti i numeri dell’attacco ai consultori. Quando la incontro, una decina di giorni fa, sta partecipando a un sit-in di protesta insieme a un gruppo di attiviste del movimento transfemminista Non una di meno davanti al senato, mentre l’aula dà il via libera all’emendamento al Pnrr che permetterà la presenza a livello nazionale degli attivisti pro vita e degli antiabortisti all’interno dei consultori. La misura ha suscitato molte polemiche e ed è stata approvata il 24 aprile, dopo essere passata alla camera e dopo che il governo ha posto la questione di fiducia. “My body, my choice”, il mio corpo, la mia scelta, c’è scritto su un cartello. “Né stato, né dio, sul mio corpo decido io”, recita invece uno striscione delle attiviste. Gli slogan sono gli stessi degli anni settanta.

“Questo attacco ai consultori è in corso da anni. Basti pensare che dovrebbe essercene uno ogni ventimila abitanti e invece ce n’è uno ogni 75mila. Ci sono stati tagli e chiusure graduali a beneficio di strutture private, gestite da cattolici e pro vita. L’attacco è generalizzato. In questo caso si colpisce la professionalità delle operatrici, sostituendole con attivisti contrari all’aborto”, spiega Bastelli, secondo cui in molte regioni italiane amministrate dalla destra gli antiabortisti e gli estremisti cattolici sono già presenti all’interno dei consultori.