Tutti gli incontri del festival sono a ingresso gratuito cone in rispetto della normativa anticovid-19, che prevede distanziamento fisico, posti limitati, utilizzo delle mascherine di protezione e aerazione dei locali dove possibile.Una parte dei biglietti si potrà prenotare online e una parte direttamente a Ferrara presso la biglietteria in piazza Trento e Trieste aperta venerdì 1 e sabato 2 ottobre, dalle 9 alle 18, e domenica 3 ottobre, dalle 9 alle 15.Per accedere agli eventi è obbligatorio mostrare il green pass o il risultato negativo di un tampone effettuato nelle precedenti 48 ore.Il numero dei posti è ridotto, per questo preghiamo chi si è prenotato online ma non riuscirà a partecipare disulla stessa piattaforma usata per prenotare.A Ferrara si potranno prenotare solo i biglietti per gli appuntamenti della giornata in corso: ogni persona può ritirare al massimo due biglietti per ciascun incontro. Non sarà possibile ritirare biglietti per appuntamenti con orari sovrapposti.I biglietti danno diritto all’ingresso, ma non alla precedenza. Sarà necessario presentarsi nel luogo dell’incontro prima dell’orario d’inizio indicato nel programma.Per tutti gli eventi è necessario stampare e portare compilato all’ingresso ilscaricabile qui . Per accedere agli eventi all’Ex Teatro Verdi è necessario stampare e portare compilato all’ingresso questo modulo La rassegna Mondovisioni è a pagamento (4,5 euro). I biglietti si possono comprare online o alla cassa dell’Ex Refettorio, via Boccaleone 19.avranno un accesso prioritario ma dovranno comunque prenotare il posto per sé e per un eventuale accompagnatore. Alcuni incontri sono tradotti nella lingua dei segni italiana (Lis). Per sedersi nei posti riservati Lis è necessario informare lo staff all’Ingresso.Alla fine di ogni incontro il pubblico dovrà lasciare la sala per ragioni di sicurezza.Gli spettatori presenti agli eventi, facendo parte del pubblico,qualsiasi uso presente e futuro delle eventuali riprese audio e video e delle fotografie che potrebbero essere scattate.Il festival usa solo carta riciclata, riduce al minimo gli sprechi e l'uso della plastica, mette a disposizione in tutti i luoghi in cui si svolgono gli eventi cestini per la raccolta differenziata.