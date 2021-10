Pandora papers

Il 3 ottobre una nuova inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), chiamata Pandora papers, ha svelato l’opacità delle operazioni condotte da aziende con sede nei paradisi fiscali per centinaia di personalità in tutto il mondo. Tra loro ci sono molti leader politici attuali o del passato, tra cui il re di Giordania Abdallah II, il primo ministro ceco Andrej Babiš, il presidente keniano Uhuru Kenyatta e l’ex premier britannico Tony Blair. La maggior parte delle transazioni emerse nell’inchiesta non è comunque illegale.

Afghanistan

Il 4 ottobre Zabihullah Mujahid, portavoce del governo dei taliban, ha annunciato lo smantellamento di una cellula del gruppo Stato islamico a Kabul. Un alloggio segreto dei terroristi è stato distrutto e gli occupanti sono stati uccisi. Il giorno prima almeno cinque persone erano morte in un attentato davanti alla moschea di Id Gah, la seconda più grande della capitale, durante i funerali della madre di Mujahid.

Penisola coreana

La Corea del Nord e la Corea del Sud hanno ripristinato il 4 ottobre il loro canale di comunicazione transfrontaliero, che era sospeso da alcuni mesi. Due rappresentanti dei rispettivi governi hanno avuto una conversazione telefonica. Secondo Seoul, la ripresa del dialogo potrebbe contribuire ad allentare le tensioni tra i due paesi dopo una serie di test missilistici nordcoreani.

Giappone

Il 4 ottobre Fumio Kishida, leader del Partito liberaldemocratico, la formazione conservatrice al potere, è stato nominato primo ministro. Kishida, che prende il posto di Yoshihide Suga, è stato ministro degli esteri dal 2012 al 2017 ed è considerato un moderato. È favorevole al disarmo nucleare nel mondo ma anche al rilancio del nucleare civile in patria.

Georgia

Il partito Sogno georgiano (al potere), fondato dal miliardario Bidzina Ivanishvili, ha vinto le elezioni amministrative del 2 ottobre con il 47 per cento dei voti, davanti al Movimento nazionale unito dell’ex presidente Mikheil Saakashvili. L’opposizione ha denunciato gravi irregolarità. Il 1 ottobre Saakashvili era stato arrestato al suo rientro nel paese, con l’accusa di “abuso di potere”, dopo aver trascorso otto anni in Ucraina.

Francia

Il 3 ottobre Jean-Marc Sauvé, presidente di una commissione d’inchiesta indipendente, ha annunciato che tra 2.900 e 3.200 pedofili si sono resi colpevoli di abusi sessuali all’interno della chiesa cattolica francese dal 1950. Il rapporto finale della commissione, istituita dalla chiesa cattolica francese nel 2018, sarà presentato il 5 ottobre.

Francia-Algeria

Il 3 ottobre il governo algerino ha imposto il divieto di sorvolo del suo territorio agli aerei militari francesi, dopo che il giorno prima aveva richiamato il suo ambasciatore a Parigi. Algeri accusa il presidente francese Emmanuel Macron di “ingerenze nei suoi affari interni” per aver affermato che l’Algeria, dopo l’indipendenza, ha beneficiato di una “rendita della memoria, alimentata dal sistema politico-militare”. Alla fine di settembre Parigi aveva annunciato una drastica riduzione dei visti concessi ai cittadini di Algeria, Tunisia e Marocco.