Ucraina-Russia

Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via all’invasione dell’Ucraina. Esplosioni sono state segnalate in varie città – tra cui la capitale Kiev, Kharkiv e Odessa – mentre le forze terrestri russe penetravano in territorio ucraino dalla Russia e dalla Bielorussia. L’esercito russo ha affermato di aver distrutto le basi aeree e i sistemi di difesa antimissile dell’Ucraina.

Unione europea

Il 23 febbraio la Commissione europea ha presentato un progetto di legge che rende le aziende legalmente responsabili per gli atti compiuti contro gli standard ambientali e i diritti umani. Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative e le vittime potranno chiedere il risarcimento del danno. Il progetto passerà ora all’esame del parlamento europeo e degli stati membri.

Paesi Bassi

L’autore della presa di un ostaggio in un Apple Store di Amsterdam è morto il 23 febbraio per le ferite riportate il giorno prima, quando è stato investito da un’automobile della polizia. L’uomo, un ventisettenne di cui non sono state fornite le generalità, stava inseguendo l’ostaggio, che era riuscito a fuggire. In precedenza aveva chiesto duecento milioni di euro in criptovalute.

Stati Uniti

Il 23 febbraio decine di camionisti e di manifestanti che contestano le restrizioni anticovid hanno formato un convoglio ad Adelanto, nel sud della California, e hanno intrapreso un viaggio di 4.200 chilometri per raggiungere Washington. Il ministero della difesa ha annunciato che centinaia di soldati della guardia nazionale saranno schierati nelle strade della capitale per evitare blocchi illegali.

Messico

Più di venti persone sono rimaste ferite il 23 febbraio negli scontri tra migranti e polizia a Tapachula, nello stato meridionale del Chiapas, vicino al confine con il Guatemala. Hanno partecipato agli scontri circa cento migranti diretti verso gli Stati Uniti, in maggioranza cubani, haitiani e africani.

Libano

Il 23 febbraio il ministro dell’interno Bassam Mawlawi ha annunciato che le forze di sicurezza hanno sventato, grazie a un agente infiltrato, tre attentati simultanei del gruppo Stato islamico contro dei centri religiosi sciiti alla periferia sud di Beirut. Il gruppo jihadista aveva reclutato dei giovani palestinesi per compiere gli attentati con delle cinture esplosive.

Ambiente

Secondo un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) presentato il 23 febbraio, gli incendi estremi alimentati dal riscaldamento globale, come quelli che hanno colpito l’Australia tra il 2019 e il 2020, aumenteranno del 50 per cento entro la fine del secolo. Saranno colpite anche aree dell’Artico e altre regioni che finora erano state risparmiate. I governi sono quindi chiamati a rafforzare le misure di prevenzione.