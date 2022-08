Alcuni sospettano che Bolsonaro abbia semplicemente paura. Perdere la presidenza, infatti, significa perdere l’immunità e il controllo sulla polizia federale, e questo lo esporrebbe a tante azioni legali e a minacce di procedimenti penali per questioni come l’uso improprio di fondi pubblici, che lui nega. “Ho tre alternative per il mio futuro: l’arresto, la morte o la vittoria”, ha dichiarato ad agosto del 2021. Ma dopo averci pensato un po’, ha escluso la prima opzione.

Strategie populiste Nessun presidente in carica ama l’idea di una possibile disfatta. Bolsonaro teme che, se Lula vincesse, il Brasile diventerebbe un altro Venezuela, un “vagone incatenato al treno” del socialismo latino-americano, come ha detto di recente a Tucker Carlson, giornalista statunitense vicino a Trump. Ma è una forzatura: Lula appartiene alla sinistra democratica, ben lontana dai socialisti brutali e incompetenti che guidano il Venezuela.

Bolsonaro, invece, è in difficoltà: non può più dirsi un outsider della politica, e dopo un mandato segnato da diversi scandali è poco credibile come paladino anti-corruzione. E mentre nel paese la fame sale a livelli mai visti da anni, in molti ricordano che in passato le politiche di Lula (messe a punto durante il boom delle materie prime) hanno contribuito a saziarli. Pochi, invece, dimenticano la cattiva gestione della pandemia di Bolsonaro, che ha causato oltre 660mila morti.

Lula era stato escluso dalle precedenti elezioni, nel 2018, in seguito a una condanna per corruzione a cui è seguita l’incarcerazione. Per vincere Bolsonaro aveva sfidato i pronostici e un accoltellamento, ma stando ai sondaggi è improbabile che vinca di nuovo: Lula è in netto vantaggio .

I voti a cui si riferiva saranno conteggiati a ottobre, quando la maggiore democrazia dell’America Latina terrà le elezioni più importanti degli ultimi decenni. In quell’occasione si scontreranno due pesi massimi della politica locale: Bolsonaro, ex capitano dell’esercito che ha più volte elogiato la dittatura militare brasiliana in carica tra il 1967 e il 1985, e l’ex metalmeccanico Luiz Inácio Lula da Silva, presidente dal 2003 al 2010.

Il giorno dopo l’assalto al Campidoglio di Washington da parte di centinaia di persone, incitate dall’allora presidente uscente Donald Trump, per ribaltare il risultato elettorale che aveva sancito la sua sconfitta contro Biden, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, definito il “Trump dei tropici”, ha lanciato un avvertimento inquietante. Anche lui dubitava del corretto svolgimento delle elezioni nel suo paese: “Se non troviamo un modo per verificare i voti avremo problemi più grandi degli Stati Uniti”, aveva detto ai suoi sostenitori.

Giocando secondo le regole, la probabilità di vincita è scarsa. Per questo il presidente sta cercando di riscriverle. Il 13 luglio i suoi alleati al Congresso hanno fatto approvare un emendamento costituzionale che, nell’anno delle elezioni, consente al governo di superare i precedenti limiti di spesa. In questo modo Bolsonaro potrà lanciare nuovi programmi di welfare ed espandere quelli esistenti, molto popolari, proprio prima del voto. L’attuale presidente sta anche instillando dubbi sul procedimento elettorale. Ai sostenitori assicura che sarà sconfitto solo se la competizione verrà manipolata. Questo suggerisce che, se dovesse perdere, potrebbe contestare il risultato. Anche se non è chiaro fino a che punto oserà spingersi e chi sarà pronto a sostenerlo se giocasse sporco.

Tribunale elettorale

Quello brasiliano è un sistema elettorale centralizzato. Negli Stati Uniti Trump ha intentato oltre sessanta cause legali e ha cercato di intimidire i funzionari elettorali locali perché “trovassero” altri voti a suo favore per rovesciare l’esito del voto. Tattiche del genere non funzionerebbero in Brasile, dove dagli anni quaranta le elezioni vengono organizzate e passate al vaglio da tribunali elettorali indipendenti. L’organo principale è il Tribunale superiore elettorale (Tse), a cui fa capo tutto ciò che riguarda le elezioni presidenziali. Sette giudici, fra cui tre del Tribunale supremo federale (ovvero la Corte suprema brasiliana), restano in carica per due anni.

Il sistema su cui vigilano di solito funziona senza problemi. Il voto è obbligatorio per gli adulti sotto i settanta anni e facoltativo per i giovani di 16 e 17 anni. I cittadini scelgono il presidente, il governatore e gli altri rappresentanti inserendo i numeri corrispondenti ai candidati sulla tastiera di un’urna elettronica. Se al primo turno nessun candidato ottiene più del 50 per cento dei voti, quattro settimane dopo i due candidati con il maggior numero di preferenze vanno al ballottaggio. Se non vengono riscontrate irregolarità, il Tse conferma il vincitore con un certificato che viene poi presentato formalmente al Congresso.

In caso di sconfitta, Bolsonaro avrebbe a disposizione diverse settimane prima di dover riconsegnare la fascia presidenziale all’inizio di gennaio. E potrebbe impugnare legalmente il risultato facendo ricorso al Tse. Sono due le tipologie di azioni legali che possono essere inoltrate, spiega Henrique Neves, ex giudice del tribunale. Innanzitutto quella per un’indagine giudiziaria elettorale, che può essere presentata prima delle votazioni e in genere riguarda irregolarità durante la campagna elettorale.

La seconda azione, più seria, è l’impugnazione di un mandato elettorale. La Costituzione brasiliana stabilisce che un mandato può essere formalmente indagato se ci sono prove di abusi economici (come spese elettorali illegali), corruzione (come l’acquisto di voti) o frode (per esempio manomissione delle urne). L’azione legale deve essere depositata entro quindici giorni dalla certificazione del vincitore, che avviene a dicembre. Se dovesse emergere un reato grave, il voto potrebbe essere annullato e potrebbe essere proclamato un nuovo vincitore. Un simile procedimento coinvolgerebbe moltissimi soggetti. Altri partiti politici potrebbero fornire delle prove. Il procuratore generale, Augusto Aras, alleato di Bolsonaro, potrebbe offrire un parere legale. Ma la decisione finale spetterebbe al Tse e al Tribunale supremo federale.

Storicamente contestazioni di questo genere sono rare nelle elezioni presidenziali (sebbene siano più diffuse in quelle amministrative). La prima azione del Tse contro una presidente appena eletta risale al 2014, quando l’opposizione contestò il mandato di Dilma Rousseff, successora di Lula. Tuttavia in quell’occasione si mosse con cautela, posticipando qualsiasi giudizio finché il Congresso mise Rousseff sotto impeachment per diverse accuse, tra cui raggiri contabili per mascherare il reale deficit di bilancio. Non sono andate a buon fine neanche le denunce del Partito dei lavoratori di Lula, secondo cui le elezioni del 2018, vinte da Bolsonaro, sarebbero state influenzate dalle fake news diffuse dai sostenitori del presidente. Alexandre Rollo, esperto di diritto elettorale, afferma che, in assenza di illeciti sostenuti da prove solide, i giudici non annullano i risultati delle consultazioni. È quindi molto improbabile che destituiscano il vincitore.