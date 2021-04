Noia è una parola sconosciuta alla politica brasiliana. Con una decisione inattesa, l’8 marzo Edson Fachin, un giudice della corte suprema, ha annullato le condanne per corruzione dell’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva nell’ambito della controversa inchiesta lava jato (autolavaggio), guidata dal giudice Sérgio Moro. Questa decisione, che permette a Lula di rientrare in politica, complica i piani per la rielezione del presidente Jair Bolsonaro e rende più difficile formare una coalizione di partiti di centro per cercare di sconfiggerlo alle elezioni del 2022. In un recente sondaggio il 50 per cento dei brasiliani ha detto che voterà o potrebbe votare per Lula. Bolsonaro è al secondo posto con il 38 per cento. Secondo lo stesso sondaggio, il 56 per cento dei brasiliani disapprova l’operato di Bolsonaro. Il panorama delle elezioni del 2022 è un déjà-vu di quelle del 2018: Lula è favorito contro Bolsonaro. Nel 2018 il nome di Lula non arrivò sulle schede elettorali perché alcuni mesi prima delle elezioni gli era stato impedito di presentarsi, e Bolsonaro vinse sulla spinta dell’indignazione legata all’inchiesta lava jato.

Il Brasile deve impegnarsi per un cambiamento generazionale e per restituire al paese la fiducia nella democrazia. Ma in questo momento la cosa più urgente è cacciare Bolsonaro. Il paese è stato colpito da una pandemia che ha fatto più di 295mila morti, ha un alto tasso di disoccupazione e vive una crisi politica.