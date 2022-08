Russia-Ucraina

Il 21 agosto il comitato investigativo russo ha annunciato che Darya Dugina, figlia dell’ideologo del Cremlino Aleksandr Dugin, è rimasta uccisa in un attentato nella cittadina di Bolšie Viazëmy, a circa quaranta chilometri da Mosca. È possibile che l’obiettivo dell’attentato fosse Dugin, che aveva prestato l’automobile alla figlia. I mezzi d’informazione russi hanno accusato l’Ucraina di essere coinvolta nell’attentato, ma Kiev ha smentito.

Somalia

Secondo un nuovo bilancio ufficiale fornito il 21 agosto, almeno ventuno civili sono morti e 117 sono rimasti feriti in un attacco condotto da un commando armato del gruppo jihadista Al Shabaab in un hotel a Mogadiscio tra il 19 e il 20 agosto. Si tratta dell’attacco più sanguinoso da quando è entrato in carica il nuovo presidente Hassan Sheikh Mohamoud.

Singapore

Il 21 agosto il primo ministro Lee Hsien Loong ha annunciato che sarà abrogata una legge risalente all’epoca coloniale britannica che vieta i rapporti sessuali tra uomini. L’articolo 377a del codice penale, che prevede una pena massima di due anni di prigione, non era più applicato da anni. Il premier ha precisato che continuerà a “difendere” il matrimonio in quanto unione di un uomo e di una donna.

Pakistan

La polizia ha depositato il 21 agosto un rapporto preliminare che accusa l’ex primo ministro Imran Khan di tradimento per alcune affermazioni sul sistema giudiziario dopo l’arresto del suo collega di partito Shahbaz Gill. Il prossimo passo potrebbe essere l’incriminazione formale di Khan. Il 22 agosto centinaia di sostenitori di Khan si sono radunati davanti alla sua casa a Islamabad per proteggerlo da un eventuale arresto.

Corea del Sud-Stati Uniti

Il 22 agosto Seoul e Washington hanno avviato nella penisola coreana le più grandi esercitazioni militari congiunte dal 2018, in risposta alla crescente minaccia nucleare della Corea del Nord. I due paesi non hanno fornito informazioni precise sulle esercitazioni, che si concluderanno il 1 settembre. Circa 28.500 soldati statunitensi sono attualmente stanziati in Corea del Sud.

Afghanistan

Almeno venti persone, tra cui nove bambini, sono morte e trenta sono rimaste ferite nelle alluvioni causate dalle forti piogge che tra il 20 e il 21 agosto hanno colpito la provincia di Lowgar, nell’est dell’Afghanistan. Più di tremila case e cinquemila ettari di coltivazioni sono stati distrutti.