Grecia

Uno dei peggiori disastri ferroviari del paese, che ha causato almeno 43 vittime, è stato causato da “un tragico errore umano”. Lo ha affermato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis dopo aver visitato il luogo dell’incidente. Il capostazione locale è stato accusato di omicidio colposo, mentre il ministro dei trasporti si è dimesso. Le squadre di soccorso continuano a cercare i sopravvissuti. In molte città della Grecia ci sono state proteste contro il governo: molti sostengono che l’incidente era prevedibile a causa della scarsa manutenzione della rete ferroviaria greca. Lo scontro è avvenuto poco prima della mezzanotte del 28 febbraio: il treno passeggeri, che trasportava circa 350 persone, si è scontrato con un treno merci mentre usciva da un tunnel dopo aver lasciato la città di Larissa.

Ucraina

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko ha detto che “sostiene pienamente” il piano cinese in dodici punti per porre fine alla guerra in Ucraina, che però è stato accolto con diffidenza dai paesi occidentali. Lukašenko è a Pechino per rafforzare i rapporti con la Cina, ma anche per discutere della guerra. Intanto in Ucraina due missili hanno colpito una zona residenziale a Zaporižžja e hanno causato due vittime.

Finlandia

Il parlamento ha approvato l’adesione del paese alla Nato con 184 voti favorevoli, sette contrari e un astenuto. Era l’ultimo passaggio necessario da parte finlandese, ma perché Helsinki diventi ufficialmente un paese dell’Alleanza atlantica l’adesione deve essere ratificata dai parlamenti degli altri paesi della Nato: al momento manca solo l’approvazione di Ungheria e Turchia.

Canada

Il governo ha vietato l’uso di TikTok per i dipendenti pubblici, seguendo una decisione già presa da alcuni paesi dell’Unione europea e degli Stati Uniti per il timore che la piattaforma di condivisione video di proprietà cinese possa avere dei problemi di sicurezza. TikTok è molto popolare tra i giovani, ma la preoccupazione è che Pechino possa raccogliere dati sugli utenti occidentali o promuovere narrazioni e disinformazione filocinesi. TikTok è di proprietà di ByteDance, una società cinese che ha trasferito la propria sede a Singapore nel 2020.

India

Le divisioni sulla guerra in Ucraina e sul ruolo della Cina sono al centro dell’incontro tra i ministri degli esteri del G20, cominciato il 1 marzo a New Delhi. L’India, che non ha condannato direttamente l’invasione, vuole invece usare il summit per concentrarsi sullo sviluppo dei paesi del sud del mondo. Il segretario di stato americano è ottimista sulla dichiarazione finale: “Ci sarà la condanna della Russia”, ma ha confermato che non incontrerà il suo omologo russo Sergej Lavrov.

Iran

Quasi 900 studentesse sono state ricoverate per intossicazione a partire da novembre. Secondo alcuni, potrebbe essere il risultato di gruppi estremisti che non vogliono che le ragazze vadano a scuola. Secondo quanto ricostruito, alcune hanno sentito “un profumo di mandarino”, altre hanno parlato di un “odore di pesce marcio”. Poi sono svenute o hanno avuto nausea. Secondo il ministero della salute alcuni individui cercherebbero, attraverso queste azioni, di “chiudere le scuole, in particolare quelle femminili”.

Argentina

Più della metà del paese è rimasto senza elettricità dopo che un incendio ha colpito la rete elettrica. La capitale Buenos Aires, altre grandi città e vaste aree rurali sono totalmente o parzialmente senza luce. L’incendio è scoppiato in campagna, colpendo linee elettriche cruciali nella zona costiera e mettendo fuori servizio una centrale nucleare. Il blackout arriva nel mezzo di un’ondata di caldo e di siccità.