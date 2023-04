Ucraina

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è arrivato il 20 aprile a Kiev dove ha reso omaggio ai soldati morti nella guerra con la Russia. Mentre gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev per 325 milioni di dollari, Danimarca e Paesi Bassi hanno annunciato l’invio di 14 carri armati Leopard 2 entro il 2024.

Cuba

Il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov è arrivato all’Avana la sera del 19 aprile dove incontrerà il presidente Miguel Díaz-Canel, rieletto proprio quel giorno. Lavrov arrivava dal Nicaragua, dove aveva incontrato il presidente Daniel Ortega, e precedentemente dal Venezuela.

Sudan

Migliaia di civili sono in fuga da Khartoum, dove si continua a sparare nonostante la tregua di 24 ore annunciata il 19 aprile dai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Quasi 300 persone sono morte negli scontri in corso tra l’esercito e l’Rsf, ha dichiarato il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha anche denunciato la mancanza di accesso sicuro a elettricità, cibo e acqua, e la diminuzione delle forniture mediche.

Yemen

Almeno 78 persone sono morte in una ressa a Sanaa mentre si affollavano in una scuola per ricevere le donazioni in denaro distribuite da alcuni commercianti in occasione del Ramadan. Centinaia di persone si erano accalcate per ricevere l’elemosina rituale, che ammontava a cinquemila riyal yemeniti (circa otto euro) a persona. Dopo otto anni di guerra civile, due terzi della popolazione hanno bisogno di aiuti umanitari.

Brasile

Uno dei massimi funzionari della sicurezza nazionale ha annunciato il 19 aprile le sue dimissioni dopo essere stato filmato all’interno del palazzo presidenziale preso d’assedio durante le rivolte dell’8 gennaio 2023. Le telecamere di sorveglianza mostrano il generale in pensione Marco Edson Goncalves Dias, capo dell’Ufficio per la sicurezza istituzionale, mentre interagisce con i manifestanti, sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, nelle sale del palazzo Planalto a Brasília.

Infanzia

Secondo le nuove stime dell’Unicef, nell’Asia meridionale c’è il più alto numero di spose bambine al mondo, poiché l’aumento delle pressioni finanziarie e la chiusura delle scuole a causa dell’epidemia di covid-19 hanno spinto le famiglie a dare in spose le figlie. Nella regione ci sono 290 milioni di spose bambine, pari al 45 per cento del totale globale, ha dichiarato il 19 aprile l’agenzia per l’infanzia delle Nazioni Unite, chiedendo maggiori sforzi per porre fine a questa pratica.

Tecnologia

La famiglia di Michael Schumacher pensa di intraprendere un’azione legale contro il settimanale tedesco Die Aktuelle che ha pubblicato un’intervista all’ex pilota di Formula 1 generata da un’intelligenza artificiale. Schumacher, sette volte campione del mondo, ha subìto gravi lesioni alla testa in un incidente sugli sci nel dicembre del 2013 e da allora non è più apparso in pubblico. Die Aktuelle ha pubblicato una foto del pilota sulla copertina del suo ultimo numero, con il titolo “Michael Schumacher, la prima intervista”. Nell’articolo si spiega che le presunte dichiarazioni sono state prodotte dall’intelligenza artificiale.