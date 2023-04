Ucraina-Russia

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile l’esercito russo ha condotto una serie di bombardamenti a Kiev e in altre città dell’Ucraina, causando almeno dodici morti. Dieci vittime sono state segnalate a Uman, nel centro del paese, mentre una donna e la figlia di tre anni sono rimaste uccise a Dnipro. L’aviazione ucraina ha affermato di aver abbattuto ventuno missili e due droni.

Francia

Il 27 aprile la procura generale di Parigi ha presentato appello contro l’assoluzione di Airbus ed Air France per l’incidente del volo Rio de Janeiro-Parigi, che causò 228 vittime nel 2009. L’aereo precipitò nell’oceano Atlantico in seguito a uno stallo aerodinamico causato dalla reazione erronea di un copilota al malfunzionamento dei tubi di Pitot, strumenti che misurano la velocità del velivolo.

Spagna

Una temperatura record di 38,8 gradi è stata registrata il 27 aprile all’aeroporto di Córdoba, nel sud del paese. È il dato più alto per il mese di aprile da quando sono cominciate le rilevazioni. Gran parte della Spagna è stata colpita da un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che superano di 10-15 gradi la media stagionale. Secondo le Nazioni Unite, il 75 per cento del territorio del paese è a rischio di desertificazione a causa della crisi climatica.

Sudan

Il 27 aprile l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, e il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, hanno rinnovato per altre settantadue ore la fragile tregua in vigore nel paese. Combattimenti intensi sono stati però segnalati nella capitale Khartoum e nella regione occidentale del Darfur. Secondo il ministero della salute, il bilancio provvisorio ha superato le cinquecento vittime.

Etiopia

Il 27 aprile il primo ministro Abiy Ahmed ha dichiarato che un commando armato ha ucciso Girma Yeshitla, leader del Partito della prosperità, la formazione al potere, nella regione Amhara. Ahmed ha precisato che il convoglio di Yeshitla è stato assalito mentre si dirigeva a Debre Birhan, causando almeno cinque vittime. L’attacco potrebbe essere stato condotto da nazionalisti amhara.

Stati Uniti

Il governo ha annunciato il 27 aprile di voler aprire dei centri di gestione dei migranti in Colombia e in Guatemala. L’obiettivo è effettuare dei controlli amministrativi preventivi per contrastare l’immigrazione illegale dal Messico e favorire eventuali ingressi legali negli Stati Uniti.

Repubblica Dominicana

Il 26 aprile l’imprenditore Miguel Cruz, autore dell’omicidio del ministro dell’ambiente Orlando Mera il 6 giugno 2022, è stato condannato a trent’anni di prigione da un tribunale di Santo Domingo. Secondo i giudici Cruz ha ucciso Mera, suo amico d’infanzia, in seguito alla mancata concessione di un permesso d’importazione di cinquemila tonnellate di batterie.