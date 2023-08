A sette mesi dalle elezioni presidenziali, il Senegal è nel caos. I candidati che erano dati favoriti alle elezioni, previste per il febbraio del 2024, non sono più in corsa. L’attuale presidente, Macky Sall, che sta per terminare il suo secondo mandato, il 3 luglio ha annunciato che non proverà a farsi eleggere per la terza volta. Da mesi nel paese si protestava contro una sua candidatura, illegittima dopo la riforma costituzionale del 2019 che fissa a due i mandati presidenziali consentiti. Nelle proteste di inizio giugno contro una possibile candidatura di Sall erano morte sedici persone e i feriti erano stati centinaia.

D’altra parte il leader del partito d’opposizione Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko, è stato arrestato il 28 luglio e incriminato con diverse accuse, tra cui quella di avere fomentato le rivolte di giugno contro il presidente. In questo modo Sonko – già condannato per altre due accuse – non potrà partecipare alle elezioni del 2024. Dopo aver avviato uno sciopero della fame per protestare contro il suo arresto, il 6 agosto Sonko è stato ricoverato in ospedale.

“A pochi mesi dalle elezioni, non c’è chiarezza sui nomi dei candidati e molte nubi incombono sulle candidature”, ha dichiarato all’Afp Babacar Fall, attivista per i diritti umani nel paese. “È una situazione senza precedenti”. I candidati che si sono iscritti alle liste sono quaranta, ma non c’è un favorito, nonostante siano in corsa anche gli ex primi ministri Idrissa Seck e Aminata Touré. Non è chiaro se gli altri due oppositori – Khalifa Sall e Karim Wade – potranno candidarsi. Gli è già stato impedito, infatti, di partecipare al voto del 2019, a causa di precedenti condanne giudiziarie.

Il presidente Macky Sall, è accusato di avere usato la sua influenza sul sistema giudiziario per incriminare sistematicamente i leader dell’opposizione e di fatto eliminarli. Per l’opposizione, inoltre, Sall sta tentando di tenere al governo il suo partito, anche se non si ricandiderà. La sua coalizione politica gli ha dato carta bianca per indicare un successore, ma la nomina non è ancora avvenuta. Tra i possibili candidati ci sono il primo ministro Amadou Ba, il presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale Abdoulaye Daouda Diallo, il ministro dell’agricoltura Aly Ngouille Ndiaye, il presidente dell’Assemblea nazionale Amadou Mame Diop e l’ex premier Mahammed Dionne.