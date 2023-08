Gabon

Il 30 agosto un gruppo di militari ha annunciato di aver assunto il potere. L’annuncio è stato dato nel corso di un intervento alla tv nazionale. I militari hanno annullato le elezioni presidenziali del 26 agosto, chiuso le frontiere e sciolto le istituzioni. Pochi minuti prima la commissione elettorale aveva annunciato la vittoria del capo di stato uscente Ali Bongo Ondimba, al potere da quattordici anni, nelle elezioni presidenziali. Il principale candidato di opposizione, Albert Ondo Ossa, aveva però denunciato brogli.

Sudan

Il 29 agosto almeno trentanove persone, in maggioranza donne e bambini, sono morte in seguito allancio di alcuni razzi su Nyala, il capoluogo dello stato del Darfur Meridionale. Le violenze sono legate ai combattimenti tra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido. Lo stesso giorno Abdel Fattah al Burhan, capo della giunta militare al potere, ha effettuato una visita ufficiale in Egitto.

Etiopia

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato il 29 agosto che almeno 183 persone sono morte da luglio nei combattimenti tra l’esercito e la milizia Fano nella regione del popolo amara, nel centronord del paese. Le violenze, innescate dalla decisione del governo di smantellare la milizia regionale, si sono aggravate dopo la proclamazione dello stato di emergenza, il 4 agosto.

Ucraina-Russia

Il 30 agosto due persone sono morte a Kiev in un attacco condotto dall’esercito russo con droni e missili, e definito dalle autorità militari della capitale ucraina il più importante dalla primavera scorsa. Poche ore prima il ministero della difesa russo aveva rivendicato la distruzione di quattro navi militari ucraine nel mar Nero. Le forze ucraine avrebbero invece condotto un attacco con droni all’aeroporto di Pskov, nel nordovest della Russia, danneggiando alcuni aerei da trasporto militari.

Australia

Il 30 agosto il primo ministro laburista Anthony Albanese ha annunciato che il 14 ottobre si svolgerà un referendum per riconoscere i diritti dei popoli aborigeni nella costituzione. Il referendum prevede anche la creazione di un organismo che dia agli aborigeni una voce nelle questioni che li riguardano. In base ai sondaggi l’esito del voto è incerto.

Stati Uniti

Le autorità della Florida hanno ordinato agli abitanti della costa ovest di lasciare le loro case in vista dell’arrivo dell’uragano Idalia, che si è ulteriormente rafforzato nella notte. Idalia è attualmente un uragano di categoria tre (in una scala da uno a cinque), ma dovrebbe arrivare a quattro, con venti fino a 251 chilometri all’ora, prima di raggiungere la costa. In precedenza la tempesta aveva causato alcuni danni in Messico e a Cuba.