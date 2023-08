Gabon

I militari che hanno deposto il presidente uscente Ali Bongo Ondimba hanno nominato come leader il capo della guardia repubblicana, il generale Brice Oligui Nguema. Intanto il 31 agosto il rappresentante degli affari esteri dell’Unione europea, Josep Borrell, ha sottolineato la differenza con il colpo di stato in Niger, sottolineando che in Gabon la deposizione di Bongo è seguita a elezioni segnate da “irregolarità”.

Sudafrica

Almeno 63 persone sono morte in un incendio che ha devastato un edificio di cinque piani nel centro di Johannesburg. Altre 43 persone hanno riportato ferite minori. L’incendio, scoppiato la sera del 30 agosto in un palazzo occupato nel centro della città, è stato spento e i vigili del fuoco cercano altre vittime. Le cause della tragedia non sono ancora note.

Regno Unito

Il segretario alla difesa Ben Wallace, che ha svolto un ruolo chiave nel sostenere l’Ucraina di fronte all’invasione russa, ha rassegnato il 31 agosto le sue dimissioni. Wallace, 53 anni, aveva manifestato in estate l’intenzione di ritirarsi dalla vita politica dopo nove anni di governo, di cui quattro come ministro della difesa.

Stati Uniti

Il 30 agosto l’amministrazione Biden ha annunciato di aver approvato un aiuto militare a Taiwan nell’ambito del programma Foreign military financing (Fmf), normalmente utilizzato per gli stati sovrani. Il dipartimento di stato ha notificato al congresso un pacchetto di 80 milioni di dollari in fondi Fmf a sostegno di Taipei.

Cina

Un ex cantante di Hong Kong diventato attivista per la democrazia è stato condannato il 31 agosto a 26 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di sedizione e riciclaggio di denaro. Tommy Yuen, della boy band E-Kids, aveva partecipato alle manifestazioni del 2019 represse da Pechino, che da allora ha imposto una legge sulla sicurezza nazionale.

Tecnologia

Il gigante tecnologico cinese ha annunciato il 31 agosto di aver rilasciato al pubblico il suo chatbot Ernie, la risposta cinese a ChatGpt. Le azioni di Baidu a Hong Kong sono salite di oltre il 3 per cento negli scambi mattutini. Baidu aveva rilasciato il bot il 16 marzo, ma l’accesso iniziale era limitato ai partner commerciali dell’azienda e alle persone che si erano iscritte a una lista d’attesa. Il software per il momento si rivolge principalmente al mercato cinese. Funziona principalmente in mandarino, ma include anche domande in inglese.

Messico

La coalizione d’opposizione ha nominato una senatrice di origini indigene come sua candidata alle elezioni presidenziali del 2024. Xóchitl Gálvez è un’ingegnera informatica e imprenditrice di 60 anni. La sua nomina aumenta la prospettiva di una presidente donna, visto che l’ex sindaca di Città del Messico Claudia Sheinbaum è considerata la candidata favorita del partito di sinistra Morena. Gálvez è sostenuta da una coalizione di tre partiti, tra cui il Partito rivoluzionario istituzionale, che ha dominato la politica del paese fino al 2000.