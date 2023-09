Stati Uniti

Il 31 agosto due esponenti di primo piano del gruppo di estrema destra Proud boys, Joe Biggs e Zachary Rehl, sono stati condannati rispettivamente a diciassette e quindici anni di prigione per l’assalto al congresso del 6 gennaio 2021. I procuratori avevano chiesto condanne a trentatré e trent’anni. Nel maggio scorso Biggs e Rehl erano stati riconosciuti colpevoli di sedizione. Il 5 settembre sarà annunciata la pena del leader dei Proud boys, Enrique Tarrio.

Algeria-Marocco

Due turisti francomarocchini a bordo di moto d’acqua sono stati uccisi il 31 agosto dalla guardia costiera algerina dopo essere entrati per errore nelle acque territoriali dell’Algeria. Un terzo uomo è stato arrestato, mentre un quarto è riuscito a tornare in Marocco. Erano in vacanza nella località di Saïdia, nel nordest del Marocco. Il confine tra i due paesi è chiuso dal 1994.

Israele-Palestina

Il 31 agosto un palestinese ha diretto volontariamente il suo camion contro un gruppo di soldati israeliani al checkpoint di Maccabim, al confine tra Israele e la Cisgiordania occupata, uccidendone uno e ferendone tre, prima di essere a sua volta ucciso. Sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui un palestinese di 15 anni. L’assalitore era un palestinese di 41 anni con un permesso di lavoro in Israele.

Iran

Un detenuto di 35 anni, Javad Rouhi, è morto il 31 agosto all’ospedale di Nushahr, nel nord del paese, dopo essere stato colpito da una crisi epilettica mentre era in prigione. Rouhi era stato condannato a morte a gennaio per aver partecipato alle manifestazioni antigovernative seguite alla morte di Mahsa Jina Amini, ma a maggio la corte suprema aveva annullato la condanna e ordinato un nuovo processo. Secondo Amnesty international, Rouhi era stato torturato in prigione.

Singapore

Il 1 settembre gli elettori sono chiamati alle urne per le prime elezioni presidenziali da più di dieci anni, considerate un test per il Partito d’azione popolare (centrodestra, al potere dal 1959), che di recente è stato colpito da una serie di scandali. Il favorito è Tharman Shanmugaratnam, ex vicepremier ed ex capo della banca centrale. Nella città stato il presidente ha funzioni soprattutto rappresentative.

Armenia-Azerbaigian

Il ministero della difesa armeno ha affermato il 1 settembre che due soldati sono stati uccisi dall’esercito azero vicino a Sotk, al confine tra i due paesi. Le tensioni tra Erevan e Baku sono legate alla questione del Nagorno Karabakh, un’enclave a maggioranza armena in territorio azero.

Islanda

Il 31 agosto il governo ha dato il via libera alla ripresa della caccia alla balena a partire dal 1 settembre, revocando la sospensione annunciata due mesi fa in nome del benessere animale, a condizione che le uccisioni avvengano più rapidamente. La ripresa della caccia è duramente contestata dalle associazioni per la difesa degli animali. La licenza di pesca dell’ultima azienda attiva nel settore, la Hvalur, è comunque in scadenza nel 2023.