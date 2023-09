Corea del Nord

Il leader del paese asiatico, Kim Jong-un, andrà a Mosca a settembre per incontrare il presidente russo Vladimir Putin, ha rivelato il 4 settembre un funzionario della Casa Bianca. I due leader discuteranno della possibilità che Pyongyang fornisca armi a Mosca per la guerra in Ucraina, in cambio di aiuti alimentari. Non è chiaro il luogo esatto dell’incontro.

Francia

Secondo un sondaggio condotto dal quotidiano francese Libération e reso noto il 4 settembre, il partito di Marine Le Pen, Rassemblement national, erede del Front national, ha guadagnato credibilità e rispettabilità nel paese grazie alla strategia del partito, ma anche alla sua normalizzazione operata dagli altri partiti.

Kenya

Il 4 settembre si è aperto in Kenya il primo vertice africano sul clima, in cui i leader africani hanno cercato di mostrare il potenziale del continente come produttore di energia sostenibile.“Le nazioni africane stanno emergendo come i nuovi portabandiera di un’azione climatica di grande impatto”, ha affermato il presidente del Kenya William Ruto, aprendo l’evento di tre giorni. “Non siamo solo un continente ricco di risorse”.

Cuba

L’Avana il 3 settembre ha dichiarato di aver smantellato un traffico di esseri umani che costringeva cittadini cubani a combattere per la Russia nella guerra in Ucraina. Il ministero degli esteri ha aggiunto che le autorità cubane stanno lavorando per “neutralizzare e smantellare” la rete, senza fornire troppi dettagli, ma sottolineando che la rete di trafficanti opera sia nell’isola caraibica sia in Russia.

Pakistan

Dal 25 agosto migliaia di persone protestano contro l’aumento dei prezzi dell’elettricità e della benzina. I manifestanti hanno dato fuoco alle bollette dell’elettricità il cui costo è raddoppiato negli ultimi tre mesi, arrivando a circa 50 rupie al kilowatt mentre il tasso d’inflazione ha toccato il 36,4 per cento.

Unione europea

Le domande d’asilo presentate in Europa nel primo semestre del 2023 sono aumentate del 28 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha dichiarato l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo il 5 settembre. Le richieste sono ai livelli più alti dal 2015-2016, anni in cui in Europa sono arrivate più di 1,2 milioni di persone.