Marocco

Il bilancio del terremoto di magnitudo 6,8 sulla scala Richter che ha colpito il centro del Marocco nella notte tra venerdì e sabato è salito il 10 settembre a 2.122 vittime. Molti villaggi della regione di Marrakech-Safi sono stati completamente distrutti. Il governo ha accettato l’offerta di quattro paesi – Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti – d’inviare squadre di ricerca e salvataggio che collaboreranno con i soccorritori locali.

Sudan

Il 10 settembre alcuni raid aerei sulla capitale Khartoum hanno causato almeno quarantasei morti. L’esercito diretto dal generale Abdel Fattah al Burhan, l’unico a possedere aerei da combattimento, ha però smentito il suo coinvolgimento. Dal 15 aprile circa 7.500 persone sono morte nel conflitto tra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido.

Etiopia-Egitto

Il 10 settembre il governo etiope ha annunciato che è stato completato il riempimento di una diga costruita sul Nilo Azzurro a partire dal 2011, la Grand ethiopian renaissance dam (Gerd). L’Egitto, che considera la diga una minaccia per il suo approvvigionamento idrico, ha definito il riempimento “un atto unilaterale e illegale”.

Ucraina-Russia

La commissione elettorale russa ha affermato che il partito Russia unita del presidente Vladimir Putin ha ottenuto più del 70 per cento dei voti nelle elezioni del 10 settembre nei territori ucraini annessi (le regioni, controllate solo in parte, di Donetsk, Luhansk, Zaporižžja e Cherson). Il voto è considerato illegale da Kiev e dai suoi alleati occidentali. Intanto, due operatori umanitari, il canadese Anthony Ihnat e la spagnola Emma Igual, sono rimasti uccisi in un bombardamento russo vicino a Bakhmut, nella regione di Donetsk.

Spagna

Il 10 settembre Luis Rubiales, presidente della federazione di calcio spagnola, si è dimesso in seguito alle polemiche suscitate dal bacio sulla bocca dato alla calciatrice Jenni Hermoso il 20 agosto durante la cerimonia di premiazione dei mondiali femminili, vinti dalla Spagna. “Non è più possibile continuare il mio lavoro”, ha affermato Rubiales, che è sotto inchiesta per aggressione sessuale e coercizione.

Vietnam-Stati Uniti

Il 10 settembre, nel corso di una visita ad Hanoi, il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato un accordo di “partenariato strategico” con il Vietnam, che prevede tra le altre cose una stretta cooperazione nella produzione dei semiconduttori, che sono essenziali per un’ampia gamma di prodotti tecnologici e digitali.

Maldive

Mohamed Muizzu, sindaco della capitale Malé, ha ottenuto il 46,06 per cento dei voti nel primo turno delle elezioni presidenziali del 9 settembre. Muizzu ha preceduto il capo di stato uscente Ibrahim Mohamed Solih, che ha ottenuto il 39,05 per cento dei voti. Il secondo turno è previsto il 30 settembre. Solih è favorevole a rapporti più stretti con l’India, mentre Muizzu punta a una riavvicinamento con la Cina.