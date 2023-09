Russia-Corea del Nord

Il 13 settembre nel cosmodromo Vostočnyj, nell’est della Russia, si è tenuto un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Ha partecipato all’incontro anche il ministro della difesa russo Sergej Šojgu. Non si conoscono ancora i dettagli, ma l’obiettivo principale di Putin era ottenere aiuti militari per la guerra in Ucraina.

Stati Uniti

Il repubblicano Kevin McCarthy, presidente della camera dei rappresentanti, ha annunciato il 12 settembre l’apertura di un’inchiesta che potrebbe portare a una procedura di destituzione del presidente Joe Biden. Secondo McCarthy, Biden ha mentito quando ha detto di non essere a conoscenza delle attività illecite del figlio Hunter. La Casa Bianca ha definito le accuse “estremismo politico nella sua forma peggiore”.

Stati Uniti

Il 12 settembre si è aperto davanti a un tribunale federale di Washington uno storico processo contro Google per abuso di posizione dominante. Il processo, che durerà dieci settimane, riguarda il monopolio di Google nel settore dei motori di ricerca, ottenuto secondo le autorità federali grazie a una serie di accordi illeciti con varie aziende, tra cui la Apple e la Samsung.

Colombia

Secondo un rapporto dell’ong Global witness presentato il 12 settembre, la Colombia è il paese più pericoloso del mondo per gli attivisti dell’ambiente, con sessanta vittime nel 2022. Le vittime totali nel mondo sono state 177, in leggero calo rispetto alle duecento del 2021.

Libia

Il bilancio delle alluvioni devastanti che hanno colpito l’est del paese è salito il 12 settembre ad almeno 2.300 vittime, mentre i dispersi sono più di diecimila. La catastrofe è stata causata dalla rottura di due dighe vicino a Derna durante il passaggio della tempesta Daniel.

Giappone

Il 13 settembre il primo ministro Fumio Kishida, la cui popolarità è in calo, ha effettuato un ampio rimpasto nel suo governo. In particolare, Kishida ha sostituito il ministro degli esteri Yoshimasa Hayashi con Yōko Kamikawa, che in passato è stata più volte ministra della giustizia. Il nuovo governo comprenderà cinque donne, contro le due del precedente.

Cina

Il 12 settembre l’agenzia Xinhua ha affermato che Wang Bin, ex capo della più grande compagnia assicurativa del paese, China Life, è stato condannato all’ergastolo per corruzione. Wang è accusato di aver incamerato tangenti per 325 milioni di yuan (circa 41,5 milioni di euro).