Malta è il paese più piccolo dell’Unione europea, ma è anche quello con la maggiore densità di popolazione: 1.649 abitanti per chilometro quadrato (l’Italia ne conta 195). Negli ultimi dieci anni la popolazione è aumentata del 25 per cento, una crescita parallela a quella economica. Il settore edilizio, il turismo e l’industria del gioco d’azzardo, infatti, hanno attirato sull’isola nuovi investimenti, e anche migliaia di lavoratori stranieri in cerca di occupazione.

A causa del sovraffollamento le spiagge sono inquinate e le strade sono piene di rifiuti. Una situazione che accresce il malessere tra i residenti e mette in pericolo gli immigrati, circa il 20 per cento della popolazione, che sembrano sempre meno benvenuti.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.