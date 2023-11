Negli ultimi quarant’anni i piccoli centri spagnoli hanno perso metà della loro popolazione. Per provare a invertire questa tendenza il governo ha creato un particolare tipo di progetto Erasmus: invece di trascorrere un anno in una grande città universitaria europea, gli studenti spagnoli possono fare uno stage retribuito in campagna. A due anni dal suo lancio, ha attirato più di mille ragazze e ragazzi, dandogli così l’occasione di scoprire una nuova professione e anche una parte del proprio paese.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.