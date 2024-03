A giugno ci saranno le elezioni per il parlamento europeo e il Belgio ha deciso di estendere il diritto di voto a chi ha compiuto sedici anni. Approvata nel 2022, la nuova norma riguarda circa 270mila adolescenti.

Gli stati dell’Unione possono stabilire liberamente l’età minima per partecipare alle elezioni europee, ma per ora solo cinque paesi hanno deciso di far votare i minori di 18 anni. Mentre si valuta se questo sistema possa essere adottato in altri paesi d’Europa, a Bruxelles ragazze e ragazzi organizzano seminari sull’Unione per saperne di più, e i giovani e i politici raccontano cosa pensano di questa scelta.

Questo reportage video è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.