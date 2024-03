Airbnb trasforma Napoli

Anche a Napoli molte case del centro storico sono diventate Airbnb per i turisti. I proprietari sfrattano i residenti e l’aumento degli affitti costringe gli abitanti a trasferirsi in zone più periferiche. Ma ci sono associazioni ed esperti che propongono modelli per un turismo più sostenibile. Il video di Ivan Rulyov.

Senegal

Il nuovo presidente è una rottura con il passato

Scegliendo Bassirou Diomaye Faye i senegalesi hanno segnalato una volontà di cambiamento.

Carcere

Un campo di battaglia dove perdono tutti

Le condizioni degli istituti di pena creano una spirale di violenza che colpisce i detenuti ma anche gli agenti di custodia.

Europa

Sotto attacco informatico

Con la guerra in Ucraina l’Unione europea è diventata il bersaglio numero uno degli hacker, in particolare di quelli filorussi.

Polonia

Il gran paradosso delle elezioni europee

In controtendenza rispetto al resto dell’Europa, nel paese sono favorite le forze moderate.

Cultura

Le serie tv sono davvero femministe?

Molte protagoniste sono forti e indipendenti ma perpetuano lo stereotipo delle donne sottomesse nella vita sentimentale.

Musica

Adrianne Lenker canta di sorrisi, lacrime e misteri

La cantautrice e leader dei Big Thief racconta il suo nuovo album solista, Bright future.