La Repubblica Ceca è uno dei paesi più impegnati nel sostegno all’Ucraina, sia per gli aiuti militari sia a livello diplomatico. Nel paese continuano ad arrivare un gran numero di rifugiati ucraini, tra mille e duemila persone a settimana. Ma il consenso sulla solidarietà al vicino aggredito dalla Russia sembra cominciare a incrinarsi: le elezioni europee hanno mostrato che i populisti di destra, vicini al Cremlino, sono in aumento anche in questo paese, e i rifugiati cominciano a sentirsi meno benvenuti. Reportage video.