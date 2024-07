L’uso del carbone per la produzione di energia è una delle principali cause d’inquinamento al mondo. Nonostante questo, sia la sua produzione sia il suo consumo sono in aumento, come conferma la Statistical review of world energy, un’analisi dei dati del 2023 dei mercati energetici mondiali realizzata dall’Energy institute.

L’anno scorso il consumo globale di carbone ha superato la soglia dei 164 exajoule per la prima volta nella storia, mentre la produzione ha raggiunto il livello più alto di sempre. L’80 per cento di questa produzione ha origine nella regione dell’Asia Pacifico.