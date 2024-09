In Spagna, soprattutto in Andalusia e Catalogna, l’acqua scarseggia a causa della siccità e irrigare i terreni agricoli è sempre più difficile. Le autorità stanno cercando soluzioni. Per garantire acqua potabile a residenti e turisti, il governo locale e quello nazionale stanno investendo sempre più sulle strutture, anche mobili, che consentono di purificare e togliere il sale dall’acqua del mare. Ma non mancano le critiche, a causa dell’impatto ambientale e del costo energetico degli impianti di desalinizzazione.