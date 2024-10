Persino nell’Italia guidata dall’estrema destra di Giorgia Meloni c’è un dibattito su come rendere più semplice l’accesso alla cittadinanza, e una mobilitazione per tenere un referendum abrogativo su questo tema. La Germania a giugno ha allentato le condizioni per diventare tedeschi. E nel 2022 quasi un milione di persone aveva ottenuto la cittadinanza di uno stato dell’Unione europea, con un aumento del 19 per centro rispetto all’anno precedente.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che per ottenere la cittadinanza ci sono regole molto diverse nei vari paesi dell’Unione, con esempi da Italia, Germania, Belgio e Francia. E che avere la speranza di poter diventare cittadini è un fattore fondamentale di integrazione.