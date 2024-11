Secondo un exit poll della rete Nbc News, lo stato della democrazia e l’economia sono stati i temi più importanti per gli elettori che hanno votato a queste presidenziali.

I risultati preliminari mostrano che il 35 per cento delle elettrici e degli elettori ha dichiarato che la preoccupazione per la democrazia è la questione che li ha influenzati di più, mentre il 31 per cento ha indicato l’economia. A seguire ci sono stati l’aborto (14 per cento) e l’immigrazione (11 per cento), mentre solo il 4 per cento ha indicato la politica estera.

Il 73 per cento degli elettori ha detto di considerare a rischio la democrazia negli Stati Uniti, mentre il 45 per cento ha detto che la propria situazione finanziaria oggi è peggiore rispetto a quattro anni fa.

Anche l’agenzia di stampa Associated press ha condotto un suo sondaggio, intervistando 110mila elettori. Il 39 per cento ha detto che a preoccuparlo di più è stata l’economia, il 20 per cento l’immigrazione e l’11 per cento l’aborto.

A differenza che in Italia e in Europa, negli Stati Uniti gli exit poll non mostrano le indicazioni di voto per singoli candidati o partiti politici. Si basano piuttosto su domande che possono riguardare temi generali, fornendo degli elementi sulla composizione di genere o etnica dell’elettorato.

(Nbc News, Associated press, The Guardian, Bbc)