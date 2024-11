In Spagna è di nuovo acceso il dibattito tra chi pensa che il colonialismo è stato anche un fenomeno positivo e chi invece lo considera soprattutto un massacro delle popolazioni native.

Nella capitale Madrid, governata dalla destra e dall’estrema destra, il 12 ottobre si è celebrata la festa che ricorda lo sbarco di Cristoforo Colombo in America come un momento di riunione tra il paese e le sue ex colonie, per recuperare il concetto di “ispanicità” e rivalutare l’immagine del colonialismo spagnolo. Ma molti storici non sono d’accordo. Il video.