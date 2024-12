Il culto di Donald Trump

Tim Alberta, The Atlantic, Stati Uniti

In questi anni è rimasto al centro della vita politica statunitense anche grazie al sostegno della destra cristiana, che lo considera un leader benedetto da Dio. La storia di un pastore e di suo figlio mostra come è nata quest’alleanza. Leggi l’articolo.

La geopolitica delle formiche

John Whitfield, Aeon, Australia

Grazie alla loro coesione e adattabilità alcune specie invasive hanno sfruttato le società umane per diffondersi in tutto il pianeta, creando enormi reti di colonie che si sfidano per il controllo di interi continenti. Leggi l’articolo.

La Icon of the Seas lascia il porto di Miami, 27 gennaio 2024. ( The New York Times/Contrasto )

La mia crociera senza senso

Gary Shteyngart, The Atlantic, Stati Uniti

Tra sbronze e amicizie improbabili, i sette agonizzanti giorni dello scrittore Gary Shteyngart sulla Icon of the Seas, la più grande nave da crociera mai costruita. Leggi l’articolo.

Cos’è il rumore

Alex Ross, The New Yorker, Stati Uniti

Se decidiamo di ascoltare qualcosa, allora non è rumore, anche se molti lo trovano orribile. Se siamo costretti ad ascoltare qualcosa, allora è rumore, anche se molti lo trovano magnifico. Leggi l’articolo.

Trentesimo anniversario dell’insurrezione zapatista. Dolores Hidalgo, Chiapas, 31 dicembre 2023. ( Eduardo Verdugo, Ap/Lapresse )

L’alba zapatista

Juan Villoro, Gatopardo, Messico

A trent’anni dall’insurrezione contro il governo del Messico guidata dal subcomandante Marcos, centinaia di persone da tutto il mondo si sono riunite in Chiapas per celebrare una lotta che continua. Leggi l’articolo.

La guerra santa dei coloni

Shane Bauer, The New Yorker, Stati Uniti

L’occupazione israeliana dei territori palestinesi in Cisgiordania va avanti da decenni con insediamenti illegali. E negli ultimi mesi la loro violenza è fuori controllo. Leggi l’articolo.

Cantiere a piazza Venezia per realizzare una fermata della linea C della metropolitana. Roma, 2 maggio 2024. ( Matteo Bastianelli )

Quale cultura vuole la destra

Rachel Donadio, The New York Review of Books, Stati Uniti

Che conseguenze hanno avuto e che cambiamenti hanno portato nel panorama culturale italiano due anni di governo di Giorgia Meloni. Leggi l’articolo.

Le ucraine che resistono

Katja Aleksander, Važnye Istorii, Lettonia

Nella città di Melitopol, sotto il controllo di Mosca dal 2022, un gruppo di donne si è organizzato per opporsi all’occupazione russa. Con azioni dimostrative e non violente. Leggi l’articolo.

Christian Dellavedova

La gioia del disordine

Matt Alt, Aeon, Australia

Il Giappone non è un modello di raffinata semplicità. Ma se il disordine è una parte così importante della sua vita quotidiana, perché non se ne parla quasi mai? Leggi l’articolo.

I soldi non ci salveranno

P. Middelhoff, Heike Buchter, Die Zeit, Germania

Per affrontare la crisi climatica gli Stati Uniti puntano sugli aiuti pubblici e gli investimenti privati. Ma va cambiato il sistema economico basato sul consumo. Leggi l’articolo.

Bence Bakonyi

Storia della nostra solitudine

Matthew Shaer, The New York Times Magazine, Stati Uniti

Più casa e meno ufficio, più social e meno contatto fisico. Aumentano le persone che si sentono sole, soprattutto dopo il covid. Da dove nasce questa sensazione? Che conseguenze ha? Dobbiamo immaginare nuovi modi per ritrovarci. Leggi l’articolo.

La gravidanza complicata di Hawa

Carlijn van Esch, de Volkskrant, Paesi Bassi

Dalla paura di dirlo ai genitori all’attesa del parto, non è facile far nascere un bambino in Sierra Leone, uno dei paesi con la più alta mortalità materna al mondo. Leggi l’articolo.

Gabriella Giandelli

All’ombra dell’Olocausto

M. Gessen, The New Yorker, Stati Uniti

Come la politica della memoria in Europa oscura quello che vediamo oggi in Israele e a Gaza. Leggi l’articolo.

Fermiamo questa merda

Cory Doctorow, Financial Times, Regno Unito

Dopo aver raggiunto il successo le grandi aziende tecnologiche finiscono sempre con lo sfruttare gli utenti, gli inserzionisti e i lavoratori. È ora di invertire la rotta, per creare una rete davvero libera. Leggi l’articolo.

Zerocalcare

In fondo al pozzo

Zerocalcare per Internazionale

Una storia di nazisti, di galera e di responsabilità. Leggi il fumetto.